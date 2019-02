Nel corso del 2018, dei marchi del gruppo PSA, la Citroën ha immatricolato 82.846 vetture (+5,91% sul 2017; quota di mercato pari al 4,34%); Peugeot, 108.468 vetture (+4,02% sul 2017, quota del 5,68%); Opel 95.290 vetture (-3,73% sul 2017; quota del 4,99%); DS 2.663 vetture (+0,34% sul 2017, quota dello 0,34%). Ecco la nostra intervista ad Alessandro Villa, direttore business-to-business e usato del gruppo PSA Italia.

Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?

Il gruppo PSA si posiziona sul mercato con una gamma completa e trasversale di veicoli in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di flotte, sia di autovetture sia di veicoli commerciali. Il 2018 è stato un anno molto importante e di grandi novità nei segmenti chiave delle flotte aziendali: tra le auto abbiamo lanciato la DS 7 Crossback, il primo modello di eccellenza del brand premium del gruppo, e la Citroën C4 Cactus, nuova berlina che rafforza l’offensiva del marchio con un modello che garantisce grande piacere di guida e confort legati a un ottimo posizionamento in termini di Tco grazie ai bassi consumi e costi operativi. Nel segmento C delle multispazio tre nuovi prodotti sono entrati a far parte della nostra gamma: Peugeot Rifter, Citroën Berlingo e Opel Combo Life. Ma le novità per il mondo business non finiscono qui, perché i marchi Peugeot, Citroën e Opel lanceranno furgoni compatti: i nuovi Berlingo, Partner e Opel Combo saranno in grado di rinforzare l’offensiva nel segmento F1, il più importante in Italia, che da solo vale oltre il 30% delle vendite totali di veicoli commerciali. Nei prossimi mesi il nostro gruppo si appresta a presentare altre vetture strategiche per completare l’offerta alle aziende. La Peugeot 508 arriverà prima nella versione fastback, poi in quella shooting brake, con un design molto distintivo che abbina eleganza e praticità con prestazioni al vertice per sicurezza e confort. Il marchio del Double chevron lancerà la C5 Aircross, nuovo modello di punta del brand che, coerente con gli ultimi modelli Citroën, rappresenta una Suv di nuova generazione ispirata dalle aspettative dei clienti, distinguendosi per design originale e personalità decisa. In linea con il programma Citroën Advanced Confort, la C5 Aircross è una Suv che si distingue nel suo segmento per modularità e confort anche grazie alle sospensioni con smorzatori Idraulici progressivi e sedili Advanced Comfort, che propongono una nuova esperienza a bordo tipicamente Citroën. Il brand DS presenterà una grande novità nel corso del 2019: la DS 3 Crossback, una Suv raffinata e dinamica del segmento B che si libera delle convenzioni e adotta tecnologie spettacolari con uno spirito d’avanguardia che va di pari passo con i numerosi equipaggiamenti di sicurezza e le funzioni di assistenza alla guida. Inoltre, entro la fine del prossimo anno lanceremo la nuova Opel Corsa, un modello protagonista in Europa e in Italia del segmento B. Oltre a questo, la strategia della PSA in ambito B2B è quella di continuare a essere ancora più efficace e completa nella propria offerta di mobilità alle aziende perché i clienti hanno bisogno sempre di più di avere il controllo della propria flotta in modo da poter migliorare l’efficienza dei veicoli e ridurre i costi di utilizzo. Per tale motivo, integreremo nella nostra offerta un sistema che permetterà di avere una serie d’informazioni legate alla vettura come, per esempio, il follow-up del chilometraggio percorso e degli orari di utilizzo e la valutazione precisa dei consumi. I driver e i fleet manager potranno ricevere in tempo reale degli allarmi tecnici e delle informazioni di diagnosi a distanza, nonché il follow-up automatizzato dei cicli di manutenzione. Questa soluzione di mobilità legata all’utilizzo dei nostri veicoli faciliterà la gestione della flotta e permetterà di ridurre i costi di utilizzo, ottimizzando la produttività dei driver.

È cambiato il mix di richieste tra diesel e alimentazioni alternative?

Alcuni studi ipotizzano che nel 2030 i veicoli ibridi potranno rappresentare il 30% del totale delle auto e quelli elettrici il 20%. Siamo ancora lontani da questi dati, ma siamo di fronte a un cambiamento che nei prossimi anni diventerà sempre più evidente. Lo dimostrano le aziende che stanno valutando l’inserimento nelle flotte di auto, soprattutto elettriche, non più per operazioni di marketing e visibilità, ma per una reale scelta etica, ambientale e sociale. Il mondo delle flotte, e non solo quello, sta finalmente guardando avanti, rafforzando la scelta di energie alternative con una forte volontà di ridurre le emissioni inquinanti. Il mercato delle aziende, inoltre, sta sperimentando nuove soluzioni di mobilità per le proprie flotte, focalizzando la propria attenzione sui motori ibridi ed elettrici. I fleet manager vedono in queste tecnologie delle soluzioni concrete per diminuire consumi ed emissioni senza rinunciare, al tempo stesso, alla serenità e al confort del driver. L’obiettivo strategico è abbassare la media dei consumi e aumentare il parco auto di veicoli a basso impatto ambientale, soprattutto per quella fascia di auto in pool che percorrono spesso pochi chilometri. Per poter portare avanti questo cambiamento è necessario prima di tutto l’arrivo sul mercato di modelli più performanti, ma è fondamentale il supporto delle società di noleggio a lungo termine che devono essere pronte a investire su queste tecnologie amiche dell’ambiente per fare in modo che canoni e costi di gestione dei veicoli a energie alternative siano paragonabili a quelli dei motori benzina e diesel. Anche il gruppo PSA, per far fronte alla crescente domanda di veicoli elettrici, ha da tempo creato una business unit dedicata al mercato elettrico e concentrata sullo sviluppo del business dei modelli presenti nelle nostre gamme che possano rispondere alle diverse esigenze di mobilità dei nostri clienti. La strategia PSA nel campo della mobilità sostenibile vede il lancio di sette nuovi veicoli elettrici e di otto ibridi plug-in entro il 2021, con l’obiettivo di elettrificare tutta la gamma entro il 2025. Tuttavia, il gruppo continuerà a sviluppare anche le motorizzazioni a benzina e diesel, capaci di superare le nuove e più stringenti normative Euro 6D-Temp e, successivamente, la Euro 6D nel 2020.

Nel 2018 è cresciuta ulteriormente la domanda di sistemi di ausilio alla guida?

La parola chiave, nel mondo delle auto aziendali, è prima di tutto sicurezza. La richiesta di sistemi legati a questo tema e sempre più alta: per questo motivo abbiamo creato delle gamme sempre più complete, in modo che questi equipaggiamenti siano di serie sulla maggior parte dei nostri allestimenti. La clientela business è diventata esigente per quanto riguarda la possibilità di avere a disposizione sulle proprie vetture dispositivi utili alla guida e auto sempre più confortevoli e questo vale soprattutto per la categoria di utenti che percorre molti chilometri e fa della propria auto un vero e proprio ufficio mobile. Il sistema più richiesto dai fleet manager è l’assistenza al parcheggio, dispositivo ormai presente da anni sui nostri veicoli, mentre tra i più innovativi si annoverano il time drive control, che allerta il conducente dopo due ore di guida accumulate sopra i 65 km/h e il sistema che monitora la traiettoria rispetto alle linee di carreggiata con un dispositivo attivo che avvisa del superamento involontario. Molto apprezzato è anche l’adaptive cruise control con funzione stop&go, associato al lane positioning assist che permette di mantenere il veicolo all’interno della carreggiata, un passo ulteriore nella direzione di quella che sarà la guida autonoma del futuro. Grande importanza ricopre l’advanced grip control, un sistema ideato dal gruppo che aumenta il raggio d’azione dei veicoli anche su terreni a bassa aderenza con neve, fango o sabbia: include anche l’hill descent control, che assiste attivamente il guidatore in discesa su fondi scivolosi, mantenendo il controllo della velocità del veicolo. Il gruppo PSA offre anche equipaggiamenti ancora poco diffusi come il sistema night vision, che garantisce, grazie a una telecamera ad infrarossi, una visuale di fronte alla vettura che va oltre la portata dei proiettori, permettendo di individuare eventuali pedoni e animali durante la guida notturna e riproponendo il dettaglio e l’avviso della loro presenza all’interno del digital display. Inoltre, le nostre connected car sono una realtà tecnologica alla portata di tutti gli utilizzatori e sono quelle più richieste nel mercato flotte poiché permettono una navigazione connessa con riconoscimento vocale oppure l’utilizzo del mirror screen compatibile con Apple CarPlay e Android auto.

È in crescita il noleggio a lungo termine presso la vostra rete di concessionari?

Il noleggio auto a lungo termine è una soluzione in grado di rispondere a ogni esigenza di mobilità di professionisti, piccole/medie imprese e società; è una modalità di acquisto che si sta diffondendo velocemente, grazie anche all’azione di consulenza delle nostre reti di concessionari nei confronti di clienti con partite Iva e piccole/medie imprese. Questa tipologia di clienti sta cambiando il metodo di acquisto, abbandonando la proprietà e avvicinandosi sempre di più al noleggio, grazie al supporto della società di noleggio del gruppo, Free2Move Lease, che propone un’offerta multimarca che comprende i modelli PSA e un insieme di servizi e prestazioni integrati in grado di adattarsi a ogni esigenza.