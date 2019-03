Gruppo FCA

A commentare la ridda di novità di casa FCA a Ginevra anche Alessandro Grosso, direttore vendite flotte & business del gruppo per l'Emea, "elettrizzato" perché "abbiamo proposto al mercato cose diverse". Adatte a tutte le stagioni, insomma. Anche ovviamente per le flotte che, in attesa dei modelli elettrificati di tutte le Case, "perché a oggi l'offerta è molto alto di gamma", sottolinea, prediligono ancora i diesel. "Perché la rivoluzione elettrica, anche nelle flotte, non ci sarà che nel 2019-20". Ovvero quando anche FCA sarà pronta con i primi modelli.

Arriva l'elettrico. "Per le flotte continuiamo a proporre ancora i nostri diesel di ultima generazione e, per le medie e corte percorrenze, anche i nostri superperfomanti motori a benzina", afferma Grosso. Che annuncia però di stare già lavorando a livello corporate "sulle Jeep plug-in hybrid in arrivo per il 2020 (anche se qualcuno spera anche prima, ndr) con proposte ad hoc per privati, Pmi e aziende. Che potranno anche inserire nelle loro car list la nuova C-Suv Alfa Romeo, la Tonale, del segmento che cresce di più in Europa, ma anche la Fiat 500 e un nuovo modo di vivere l'auto che abbiamo proposto con il concetto Centoventi, che vedremo sul mercato nei prossimi 3/4 anni, democratizzando così la mobilità". Prodotto quindi, ma anche sempre di più nuovi modi di proporre le proprie auto: dal web ai concessionari diventati, per il mondo flotte, business center. "Sono 400 in tutta Europa, di cui 80 in Italia. Siamo stati i primi a lanciarli nel 2015", dice il manager, che ricorda anche il successo dei programmi Driver Club o il Privilege Program per i dipendenti che non hanno diritto all'assegnazione di auto di aziende nostre partner. Ebbene, grazie a questo programma abbiamo avuto vendite extra di 3 mila veicoli". E dato un assaggio di welfare che verrà. Intanto, in attesa dell'elettrificazione, FCA continua a credere nel metano, "soprattutto in quelle regioni, come Toscana, Emilia e Lombardia dove la rete distributiva è sviluppata", commenta Grosso.

Il punto di equilibrio tra vendite e noleggio. Sul continuo scontro/incontro tra concessionari e società di noleggio a lungo termine, Grosso pensa che FCA sia riuscita a trovare un punto di equilibrio grazie a due pilastri: "Un noleggio attivo per chi vuole entrare in questo business trasformandosi in un nostro business center, opportunamente formato. O con una formula di noleggio passivo, meno remunerativo ma ottimo per i volumi, con noi che li guidiamo sui nostri business center, creando loro ulteriore ricchezza". Sui noleggi diretti, Grosso afferma che "valgono il 10% del totale, principalmente per gare pubbliche", anche se questi dati differiscono tra i diversi mercati. Che il gruppo sta aggredendo sempre di più con la sua captive Leasys, presente ormai in sette paesi (Italia, Belgio, Germania, Olanda, Francia, Regno Unito e Spagna), "mentre dove non siamo presenti abbiamo in essere un accordo di white label con Leaseplan", afferma Grosso, non contento del precedente accordo con ALD.