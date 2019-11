Una pugnalata alle spalle. È quella che sentono le associazioni di categoria automotive dopo l'annuncio della stangata sulle auto aziendali a uso promiscuo. Una pugnalata alle spalle, dicevamo, perché durante i recenti incontri con il gruppo di lavoro capitanato dal Ministro dello sviluppo economico, tra le fila delle associazioni era trapelato un seppur cauto ottimismo su una ritrovata sintonia con questo importante dicastero. Soprattutto su alcuni punti sembrava esserci una condivisione di intenti. Ma, a quanto pare, non sulle auto aziendali, viste da una parte dell’esecutivo come un benefit da ricchi: “Il governo riesce a scontentare tutti, lavoratori, imprese, settore dell’automotive e del noleggio. Una norma in totale antitesi con le indicazioni emerse dal Tavolo sull’auto presieduto dal ministro Patuanelli e con l’impegno annunciato dal governo di forte sostegno all’automotive" scrive in una nota l’Aniasa. Poi, l’associazione confindustriale che rappresenta il settore del noleggio veicoli rincara la dose: “Questa è una misura che affossa definitivamente il mercato dell’auto e che colpisce in busta paga circa 2 milioni di lavoratori. Siamo scioccati da questo atteggiamento schizofrenico che conferma i timori di un’attitudine anti industriale che sembra animare le scelte di questo governo”.

La posizione congiunta di Anfia, Assilea, Federauto e Unrae. Altrettanto dura la posizione delle principali Associazioni del settore automotive Anfia, Assilea, Federauto e Unrae, che “stigmatizzano con forza la proposta, contenuta già nella prima bozza della legge di bilancio, che per la totalità dei dipendenti triplica il valore ai fini fiscali di auto e ciclomotori concessi in uso promiscuo". Le associazioni sottolineano come la fiscalità italiana sia già fortemente penalizzante sulle auto aziendali rispetto agli altri Paesi europei e che questa norma “metterà a serio rischio il rinnovo del parco circolante, considerando che un terzo del mercato è rappresentato da auto aziendali”. D'altronde, sono i numeri stessi a dimostrare che l'auto aziendale non è un benefit da ricchi: il 72% del mercato, infatti, è composto dai segmenti più bassi (A, B, C). Dunque parliamo di un provvedimento miope, che solleva anche seri dubbi di legittimità, visto che la tassazione sul 100% del benefit equivale di fatto a sostenere che la vettura sia utilizzata esclusivamente ad uso personale. In più, oltre a colpire i lavoratori, la misura va a penalizzare anche le aziende, per le quali crescerebbe l’imponibile contributivo e l’onere per il TFR. Insomma, una pugnalata a un comparto già in difficoltà, essenziale peraltro per l’economia del paese. E per il fisco...