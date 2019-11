Modifiche in vista dopo le polemiche innescate dalla stangata sulle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti prevista nella bozza del disegno di bilancio per il 2020, con la relativa presa di posizione della filiera automotive e di alcune parti del governo. Il Mise ingrana la (parziale) retromarcia sulla norma che, dal prossimo primo gennaio, avrebbe triplicato l’imponibile tassabile, ridefinendo le percentuali degli aumenti e le categorie di auto interessate.

Al 100% solo le auto “super inquinanti”. Stando alle ultime evoluzioni, infatti, saranno escluse le auto ibride, le elettriche e quelle in uso ad agenti e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli da flotta la quota di imponibile salirà dal 30% al 60%, mentre l'aumento del 100% sarà riservato i cosiddetti “super inquinanti”, ossia i modelli con emissioni di biossido di carbonio sopra i 160 g/km. Tuttavia, ulteriori aggiornamenti non sono esclusi. Lo stesso ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha ammesso che in Parlamento questa norma “potrebbe essere ulteriormente migliorata”.