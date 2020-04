Formazione

Il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, e Michele Bertoncello, Partner McKinsey & Company, hanno inaugurato la prima edizione del Master Mobility Manager di Accademia Editoriale Domus, svolto online a causa dell'emergenza coronavirus. "La mobilità è il nostro credo dal 1956, quando Gianni Mazzocchi lanciò Quattroruote", ha spiegato Pellegrini. "Negli anni ci sono stati diversi spin-off che si sono occupati di settori specifici: TuttoTrasporti, Dueruote, la divisione B2B di Quattroruote Professional, ASC, la nostra pista e l'ultimo arrivato, Fleet&Business. Questo master cercherà di dare delle risposte ai tanti interrogativi che ci stiamo ponendo, anche e soprattutto in un momento emergenziale come questo, che dovrà cambiare le carte in tavola delle modalità spinte negli ultimi anni. A partire dalle multe milionarie alle Case per spingerle a passare all'elettrico. In questo momento di ripartenza, in cui le persone non si fidano a utilizzare i mezzi pubblici o in sharing, si potrebbe preferire l'uso delle auto private. Le quali, come ben sappiamo, sono spesso spinte da vecchie motorizzazioni. Perciò, servono decisioni strutturali di medio termine per rilanciare il settore, far circolare un parco auto più recente e quindi più sostenibile".

Lo studio McKinsey. Non a caso, il mondo della mobilità ai tempi della pandemia è stato il tema trattato da Bertoncello nell'intervento "Mobility sector: Trends & Perspectives in light of COVID-19". L'esperto ha fatto un panorama della situazione in Cina, in Europa e negli Stati Uniti: e proprio la Cina, da dove è partito il virus, sembra che riuscirà a tornare a uno stato di semi-normalità a partire da giugno, mentre negli altri Paesi, soprattutto in Europa, le vendite di auto potrebbero crollare del 40-45% in assenza di interventi ad hoc. In tutti i Paesi, è inevitabile che i clienti rimandino le decisioni di acquisto e che l'auto sia utilizzata in minima parte a causa del lockdown: eppure, malgrado tutto, Bertoncello non prevede tempistiche differenti per i grandi cambiamenti in atto nel settore. A partire dalla telematica, fonte di ricavi per le società e le Case ma, anche, di risparmi da parte delle aziende, all'elettrificazione delle flotte e agli studi delle nuove smart city, che non potranno più basarsi sui paradigmi usati sino ad oggi.

Novità 2020. Il Master è la novità per il calendario di quest'anno dell'Accademia ED. Realizzato in collaborazione con Quattroruote, Assolombarda, Amat e Fleet&Business, il corso è dedicato alle nuove figure professionali in grado di comprendere i profondi cambiamenti in tema di mobilità: lo scopo è formare una nuova generazione di manager qualificati, in grado di inquadrare le nuove problematiche con soluzioni compatibili con le smart city che si stanno formando, alle nuove tecnologie e agli innovativi modelli di business che ogni giorno fanno capolino sul mercato.

La mobilità aziendale si trasforma. Nell'orizzonte delle flotte c'è l'elettrico, ma non solo. Il percorso di studi unisce, infatti, tutte le competenze dei redattori di Quattroruote e di Fleet&Business e di esponenti dell'intera filiera sulla mobilità: dalle istituzioni alle aziende di trasporti e di logistica, a chi si occupa, naturalmente, di mobilità nelle aziende. Tutte le informazioni sul Master sono sul sito di Accademia Editoriale Domus.