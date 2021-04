Come annunciato durante la terza edizione del Digital Event di Fleet&Business, Telepass continua ad arricchire il suo ecosistema integrato per la mobilità. La prima novità riguarda un accordo con Dekra: i clienti Telepass Pay potranno prenotare e pagare tramite app (disponibile sia per sistema operativo iOs, sia Android) la revisione per la propria auto, moto o, più in generale, per veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate, includendo il costo nel canone mensile.

La rete. Al momento i centri Dekra convenzionati con Telepass sono 212 in tutta Italia sugli oltre 600 della multinazionale tedesca, in particolare nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte e in Toscana, ma prossimamente tutti verranno coperti dal nuovo servizio, che si aggiunge a quello che consente di sostituire il proprio apparato con un dispositivo Telepass di nuova generazione. “La partnership con Dekra ci consente di aggiungere un servizio importante nel mondo auto e moto perché integra nella piattaforma digitale di Telepass una soluzione a una reale necessità dell’utente. La revisione è infatti un obbligo di legge e Dekra è il partner giusto per verificare l’efficienza e lo stato dei veicoli in circolazione, non solo in termini di qualità del servizio, ma anche in termini di copertura territoriale”, ha dichiarato Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass, al quale fa eco Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia: “Questo progetto di reale partnership conduce gli utenti della strada nelle Smart City: oggi tutti con un tap possono mettere al sicuro la propria auto o moto con la nostra revisione e con il mondo digitale di Telepass. In questo modo i nostri centri accelerano il percorso di crescita, evolvendosi da erogatori di servizi collegati alla sicurezza verso il ruolo di interlocutori privilegiati sul tema della mobilità”.

Un mondo di servizi. Con il servizio di revisione di Dekra, l’ecosistema di Telepass Pay arriva a contare 25 servizi integrati accessibili tramite l’app, tra cui la possibilità di pagare il bollo dell’auto, il carburante, il parcheggio o prenotare il lavaggio in strada della propria auto con Wash Out, utilizzare bici, scooter elettrici e monopattini, fino alla sottoscrizione di servizi assicurativi legati alla mobilità di tutti i giorni.