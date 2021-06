La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che prevede il rimborso del bollo auto pagato nel 2020 dagli intermediari di commercio con sede nel territorio lombardo. Il provvedimento, proposto dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, di concerto con l’assessore al Bilancio e Finanza, Davide Caparini, ha l’obiettivo di fornire un sostegno per i mancati introiti e il calo di fatturato causati dalle misure restrittive varate per limitare i contagi da coronavirus.

Fondo perduto. “Si tratta – ha spiegato Guidesi – di un ulteriore sostegno alle imprese lombarde a supporto di uno specifico settore. Con questa misura abbiamo concretizzato l’impegno assunto dalla Giunta in condivisione con il Consiglio regionale”. La misura si sostanzierà in un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica e sarà disponibile per le microimprese iscritte e attive al Registro delle imprese. Pertanto, interesserà gli intermediari del commercio, gli intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, di parti e accessori di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e accessori per motocicli e ciclomotori. Gli interessati dovranno presentare la loro richiesta di rimborso accedendo al sito www.bandi.regione.lombardia.it.

Soddisfatti gli agenti. Il provvedimento, per il quale la Regione Lombardia ha stanziato 7,5 milioni di euro, è stato accolto con favore dalla Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio. "È un concreto segnale di vicinanza da parte di Regione Lombardia: porterà parziale sollievo dopo mesi di grande difficoltà”, ha commentato il presidente Alberto Petranzan, ricordando come in tutta la Regione siano 36.600 gli agenti e i rappresentanti di commercio.