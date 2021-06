Arriva da Viladecavalls, Barcellona, Circontrol, l’azienda che nasce per sviluppare software per l’efficienza energetica e che ora si è specializzata nella costruzione e fornitura di soluzioni per le ricarica elettrica dei veicoli in azienda e nei luoghi pubblici, con quasi 20.000 dispositivi di terza generazione gestiti in Europa - tra cui il 20% delle colonnine fast presenti nel continente - che diventano 80.000 in tutto il mondo, di cui 3.500 dispositivi fast. Per il mercato italiano si è affidata a Marco Vitali, che ha il compito di far conoscere tutta la sua gamma di prodotti per le ricariche, dalla wallbox eHome alla serie in corrente continua Raption, ma anche lo strumento per meglio gestire le infrastrutture multipunto Dlm – Dynamic load management e il software di gestione personalizzabile Cosmos.