F&B Digital Event

Il punto di vista dei noleggiatori. Il secondo tavolo ha visto tra i protagonisti Dario Cerruti, Commercial director di LeasePlan Italia, Luca De Pace, ceo di Myfleetsolution e Andrea Compiani, Chief Commercial Officer di UnipolRental. La domanda, nel loro caso, è come ovviare ai problemi delle mancate consegne di auto per la crisi dei chip. "Cerchiamo vetture in pronta consegna e prossimi arrivi sicuri, mentre si ragiona con le aziende di estensioni contrattuali, come avvenuto nel periodo Covid; nel frattempo, la flotta a medio termine, di proprietà, è utilizzata al 100% per le offerte FlexiPlan", dichiara Cerruti. Che spiega come, oltre a ciò, si cercano con le Case gli allestimenti meno colpiti dalla crisi, puntando anche su costruttori emergenti. "Oggi più che mai è importante dare ai Fleet manager un pacchetto di analisi dati più predittivo, e la tecnologia è di grande aiuto", spiega De Pace. Il consulente ricorda che molte aziende, in questo periodo, hanno ridotto le necessità chilometriche, e che "non c’è una ricetta per tutti, bisogna tenere botta, magari anche con una intelligente car rotation all’interno della stessa azienda". Il suo suggerimento ai gestori è di "approfittare del momento per essere innovativi, sposare la causa ambientale ed eliminare le rigidità delle car policy, con formule sperimentali rese possibili dalla telematica e da soluzioni come le auto in abbonamento per tutta l’azienda". Anche Compiani parla di proroga dei contratti, "se le condizioni dell’auto sono buone", anche se UnipolRental lavora molto anche con le auto in preassegnazione. Con un parco di 7.000 auto, il noleggiatore punta sulla manutenzione e valuta l’acquisto anticipato di veicoli in consegna nel 2022, anche se inevitabilmente saranno un po’ diversi dalle richieste dei clienti: ma, almeno, saranno disponibili.

Una finestra su tuttoTrasporti. In questa edizione di Fleet&Business Digital Event, protagonista del collegamento da Vairano è stato il direttore Raffaele Bonmezzadri, che ha presentato tre veicoli commerciali elettrici: i Maxus eDeliver 3 e 9, oltre al Toyota Proace. Il tema, oltre al passaggio alle batterie, riguarda l’intelligenza artificiale applicata alla logistica, e a parlarne è stato Paolo Costa, founder di Spindox. Servono nuovi modelli analitici, e l’A.I. aiuta nelle previsioni dei fenomeni grazie alla complessità elevata di calcolo, con il machine learning e il passaggio dai modelli descrittivi-predittivi a quello prescrittivo, utile soprattutto nella gestione del cosiddetto "last mile" e nel riassortimento magazzino-punti vendita. De Cicco, di Koelliker, ha sottolineato l’affidabilità dei Vlc Maxus, "usati in Germania da Ikea ed Hertz, mentre da noi li noleggia già Sicily by Car". Alexandro Longo, Nissan LCV Range Section Manager, ha spiegato la scelta di puntare sul Townstar elettrico, erede dell’e-NV200, anche in questo caso sprovvisto di una versione a gasolio, e ha fornito interessanti dati sul cliente dei veicoli commerciali a batterie: 65% Pmi, ovvero artigiani, seguito dalle imprese del delivery, favorite dal boom degli acquisti online, e infine un 10% di privati. Liberali ha detto che "la quota dell’elettrico, nella gamma Proace, ora è del 10%, ma salirà nel 2022 al 15-20% grazie al compact Proace City".