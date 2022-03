L’offerta. Kinto One è il servizio di noleggio a lungo termine che copre un periodo che va dai 12 ai 72 mesi e che, grazie alla flotta di oltre 5.000 vetture, rappresenta il pilastro per lo sviluppo degli altri servizi, a cui quest’anno si è aggiunto una soluzione a medio termine, ovvero Kinto Flex, la proposta subscription da 1 a 12 mesi con anche la possibilità di cambiare durante il periodo di noleggio la propria auto con un'altra, "un'offerta con un potenziale enorme" afferma Vincent Van Acker, Service design & UX director di Kinto Italia, che sottolinea il ruolo dei concessionari ufficiali in questo ecosistema: "per la corretta manutenzione dei veicoli, ma anche per la possibilità che hanno di offrire Mobility Pack da aggiungere al canone principale, per avere a disposizione un'auto diversa per determinati periodi di tempo". Tre i pacchetti da 100, 500 e 1000 euro, con cui avere a disposizione un’auto diversa da quella presa a noleggio o finanziata per dei periodi di tempo differenti. Kinto share nasce come offerta di car sharing b2c, a Forlì e poi a Venezia dal 2018, ma si trasforma anche in b2b2c e in b2b, "grazie ai nostri concessionari, ma anche alle aziende-clienti" dice Van Acker, che annuncia una forte espansione del servizio sul territorio nazionale: oltre alle concessionarie della rete Toyota in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna con una formula station based su 45 punti di consegna e una flotta di 145 auto, il servizio crescerà anche attraverso un modello sviluppato appositamente per le aziende e per le istituzioni, come ad esempio è stato fatto con il CCS realizzato con Confindustria Bergamo, per il polo industriale del Kilometro Rosso che conta 70 aziende partner. Aziende che il brand del gruppo Toyota cura anche con la soluzione di carpooling Kinto Join: "Abbiamo ad ora 21 aziende clienti per 13.000 utenti, tra cui vorrei segnalare EY, LoJack ma anche il Bologna Calcio, per il quale vorremmo estendere il nostro servizio non solo alle squadre giovanili e ai dipendenti, ma anche ai tifosi" commenta Van Acker. Infine la proposta MaaS della società, soluzione per la quale Caruccio ammonisce che "nessuno potrà fare da solo", ovvero Kinto GO, l'app di mobilità integrata multimodale che conta già 500 operatori, che offrono servizi in più di 5.000 comuni, coprendo il 70% del territorio nazionale, già scaricata da oltre 170.000 utenti. Una offerta ampia e complessa, anche perché articolata su più app, anche se Van Acker svela che "stiamo già lavorando su una superapp che integri tutti i nostri servizi, in tutto il mondo". Una sorta di pass partout della mobilità. Da utilizzare facilmente e velocemente come se ci si spostasse, appunto come Goku, sopra una nuvola.