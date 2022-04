Nel 2021, sono state rubate in Italia 75.471 auto, fuoristrada e furgoni (6.289 al mese, 210 al giorno, quasi 9 ogni ora), lo 0,63% in più rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge da una ricerca condotta dalla società di sicurezza satellitare Viasat sulla base di dati sui furti della Polizia Stradale, da cui si rileva come le regioni più a rischio continuano ad essere concentrate nel Centro-Sud: la Campania si conferma ancora una volta al primo posto con 20.499 furti, seguita dal Lazio (13.050), dalla Puglia (12.850), dalla Sicilia (9.194) e, prima regione del Nord, dalla Lombardia (8.024). Anche per questo Viasat parla di "piena emergenza" per le regioni del centro-Italia e del Mezzogiorno.

Le più gettonate. La ricerca sottolinea anche "le notizie non confortanti" sul fronte dei ritrovamenti: sono state recuperate poco più di 28 mila auto (il 37,59% del totale). Le autovetture in assoluto più "gettonate", già da diversi anni, sono quelle di cilindrata medio-piccola: Fiat Panda, 500, Punto e Lancia Y, che generalmente vengono rubate per commettere altri reati o per rivenderne le parti di ricambio. Le auto di alta gamma e i Suv (lo scorso anno ne sono stati rubati 1.273 e ritrovati solo il 34%) spariscono per lo più su "commissione" e prendono invece la strada dei mercati esteri: dal Medio Oriente alla Serbia, alla Bulgaria, alla Romania. Fino a prima della guerra anche la Russia era un importane "acquirente". "Dotare il proprio mezzo di un antifurto satellitare – commenta Domenico Petrone, Presidente di Viasat Group – è oggi il sistema più efficace per contrastare l'illegalità. Stiamo parlando di piccoli dispositivi, altamente tecnologici, che geolocalizzando l’auto ne permettono, in caso di furto, un rapido recupero da parte delle Forze dell’Ordine. Negli ultimi anni i dispositivi Viasat sono diventati sempre più performanti e le statistiche ne testimoniano l’efficacia: minor rischio furto e un tasso di ritrovamenti delle auto rubate che si attesta intorno al 75% (più del doppio della media nazionale) con il Viasat BluTrack, sistema di localizzazione satellitare autoalimentato e autoinstallante".