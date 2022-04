Le soluzioni Webfleet. Diverse, ovviamente, le sessioni dedicate alle proposte della società del gruppo Bridgestone. Con il Vice president di data solutions & innovation presso Bridgestone Mobility EMIA Raghunath Banerjee che ha raccontato come la gestione dei dati di traffico delle auto connesse aiutano sia la sicurezza stradale, sia la pianificazione delle nuove smart cities, il Director commercial products Bridgestone South Region Alessandro Marchisio ha spiegato come "il percorso del pneumatico in 10 anni è cambiato così tanto che non parliamo più solo della gomma. L'accelerazione della transizione energetica e digitale ha cambiato la gamma prodotto, facendola passare da componente passivo ad attivo. Un elemento fondamentale nella gestione della flotta". E che va a impattare solo "per il 3% dei costi di una azienda di trasporti pesante, a fronte di un risparmio in possibili incidenti, risparmio carburante e fermi auto del 41% in caso di una loro corretta gestione" ha affermato il Sales director for truck & bus fleet solutions and original equipment presso Bridgestone EMIA Steven Janssens. Infine Tom Vander­smissen, il Director of advanced tyre solutions presso Bridgestone Mobility Solutions, che guida il nuovo canale di business incentrato sulle soluzioni avanzate per pneumatici, e Taco van der Leij, il vice President di Webfleet Solutions Europe, hanno nuovamente evidenziato come la condivisione dei dati e la loro corretta gestione sono le nuove frontiere per arrivare veramente al 2032 nel modo in cui lo si è immaginato nel corso dell'ormai terminata Webfleet mobility conference.