I servizi che hanno fatto grande Facile.it. Molti dei quali collegati al mondo automotive. Ce ne parlerà durante il F&B Day, che si terrà il prossimo 29 giugno a Villa Erba (Co), Lorenzo Sistino, ceo e fondatore di MiaCar entrata a far parte del gruppo Facile.it nel 2021. Dopo la laurea in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Torino, Sistino inizia il suo percorso professionale nel gruppo FCA dove trascorre 25 anni, di cui 7 come membro del Group Executive Council, ricoprendo ruoli apicali in diverse aziende del Gruppo tra cui quello di ceo di Fiat Brand e di Senior vp Commercial Operation EMEA per tutti i marchi FCA. La persona giusta per raccontare ai tanti fleet manager che saranno presenti, le opportunità di business dei tanti servizi online per il mondo automotive. Anche quelli che arriveranno sul mercato grazie alle nuove auto connesse.

L'evento. Opportunità - tante - ma anche i rischi della massiccia adozione delle nuove tecnologie nel mondo automotive. A partire da tutto ciò che comporterà per i gestori delle flotte e per i driver l'avvento delle auto connesse che, nel contempo, si elettrificano sempre di più e aggiungono nuovi servizi alla loro offerta. Questi i principali temi della nuova edizione del Fleet&Business Day, finalmente in presenza, dopo diverse edizioni digitali. L’evento dedicato ai professionisti del Fleet e del Mobility management si terrà proprio quando entrerà in vigore la normativa Unece R155 che definisce una roadmap e degli obblighi per i car maker rispetto alla cyber sicurezza. Unece ha fra l’altro approvato una seconda regulation (R 156) che va a regolarizzare, sempre nel campo automotive, la sicurezza nell’aggiornamento del software in modalità "over the air". Insomma, finalmente si potrà costruire una industry sui nuovi business legati al mondo delle auto connesse, senza incorrere nei diversi problemi di cybersecurity che la disomogeneità dei diversi sistemi hanno comportato negli anni passati.

L’incontro, gratuito, ma su iscrizione per Fleet e mobility manager, vedrà diversi momenti di networking, una mattinata di contenuti condensati in due sessioni, e un pomeriggio dove si potranno fare dei test drive lungo le strade che lambiscono le rive del lago di Como.

Appuntamento a Cernobbio. Per avere maggiori informazioni e per iscrivervi cliccate qui: l'evento si svolgerà il 29 giugno a Villa Erba (CO).