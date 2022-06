"Ci aspettano 20/30 anni di incertezza" per la nuova mobilità, come ha detto Sergio Savaresi, professore di automazione nei veicoli al Politecnico di Milano, nella sua presentazione che ha aperto l’evento di lancio dell'Urban Mobility Council a Milano. Perciò c’è bisogno di iniziative come questa, voluta dal gruppo Unipol e 23 imprese, con il supporto del Politecnico di Milano e di altre 24 università e relativi centri di ricerca italiane, con un investimento previsto di 394 milioni per i primi 3 anni (2023-2025), 696 ricercatori dedicati e con 574 neoassunti, con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e della Commissione Europea. L’obiettivo: accompagnare "la transizione green e digitale in un’ottica sostenibile, garantendo la transizione industriale del comparto e accompagnando le istituzioni locali a implementare soluzioni moderne, sostenibili e inclusive nelle città e nelle regioni del Paese". Partendo appunto da Milano. E dall’analisi dei tanti dati che sempre di più vengono prodotti dal mondo dei trasporti e della mobilità. Proprio quei dati sui quali Savarese ha fatto la sua ricerca, che si basa sull’assioma che la mobilità passerà da una modalità di trasporto "basata su veicoli di grandi dimensioni, che si muovono con combustibili fossili, di proprietà e guidati da persone, a una mobilità caratterizzata da veicoli leggeri, elettrici, condivisi e guidati da algoritmi". E sarà l’auto a guida autonoma ad accelerare questo passaggio. "A partire dal car sharing, oggi antieconomico. Con la guida autonoma, le auto si distribuiranno dove effettivamente vengono cercate", dice Savaresi, che proprio su una soluzione di car sharing funzionale ha fatto un’analisi su 35.000 auto che si muovono all’interno di Padova. "Con 4 mila auto condivise, che farebbero ben 50.000 km all’anno invece degli 7.000 di media in tutta Italia, si potrebbe coprire perfettamente la città e togliere tante auto dalle strade". Naturalmente queste auto dovranno essere elettriche, "che oggi sono poco adatte alla proprietà privata (anche per i costi, ndr), visto che le auto di media stanno ferme il 95% del loro tempo. Le elettriche sono costruite per fare 400 mila chilometri, devono viaggiare anche se oltre il 50% di queste auto non fanno mai 300 chilometri al giorno, la loro massima autonomia media, e, se si tolgono 5 giorni di viaggi lunghi all’anno, questa percentuale sale al 95%. Insomma, tanti viaggi, ma con pochi chilometri percorsi: ciò vuole dire che molti potrebbero già utilizzare un’auto a batteria invece che a motore termico”.

Da smart city a smart land. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana vuole passare dalle "smart city come Milano alla Smart land, per coinvolgere tutto il territorio", anche se deve essere Milano a guidare questa rivoluzione. "Milano si candida a delineare la mobilità del futuro, perché capace di collegare tutte le importanti realtà esistenti sul territorio, tra cui anche il tessuto imprenditoriale. E la specializzazione è importante: Milano è stata scelta per la mobilità, Bologna, ad esempio, per l’high performing computing", dice il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, che rilancia per tutti i segmenti della mobilità: "Importante anche il tema navale, con l’elettrificazione ad esempio del trasporto pubblico in Laguna, ma anche l’innovazione dell’hyperloop o la semplice miglior gestione dei controlli di marcia dei treni. Infine, qui abbiamo una grande storia nell’elicotteristica. E questo ci dovrà portare, con poca ideologia e tanto pragmatismo, a lanciare il primo servizio di Urban Air Mobility in Italia". Milano al centro anche nelle parole ci un altro milanese, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Morelli: "Orgoglioso che sarà Milano a guidare questa transizione. Sarà un percorso medio-lungo, forse lungo. Bisogna prevedere un percorso per non lasciare indietro qualcuno perché, ripeto, parliamo di transizione, non di rivoluzione". Una transizione che necessariamente deve passare "dalla collaborazione tra pubblico e privato anche con iniziative come questo Think Thank", chiosa Carlo Cimbri, presidente del gruppo Unipol.