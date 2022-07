Furti d'auto - Oltre 104 mila veicoli rubati nel 2021: la Panda rimane la preferita dai ladri

Dopo il sensibile arretramento dell'anno del lockdown e delle relative limitazioni alla libera circolazione, nel 2021 i furti di veicoli sono tornati a crescere, seppur di poco (+2%): dai 102.708 casi del 2020 a 104.372, di cui 75.471 riguardano vetture, furgoni o Suv (+1% circa). E' questa la fotografia scattata dal “Dossier sui Furti di veicoli”, elaborato da LoJack Italia sulla base di dati del Ministero dell’Interno ed elaborazioni e report nazionali e internazionali. “I dati sui furti di veicoli raccolti nel nostro dossier lanciano un allarme: dopo il calo registrato nell’anno dello scoppio della pandemia, il business criminale ha recuperato il terreno perduto e si è rafforzato soprattutto in alcune aree del nostro Paese, dove opera in maniera quasi scientifica", commenta Maurizio Iperti, presidente LoJack EMEA. "Gran parte dei furti avvengono mentre il veicolo è parcheggiato. Trascorse le prime 24 ore, le possibilità di rintracciarlo si riducono al minimo. Ecco perché attivare il prima possibile le ricerche e, soprattutto, dotarsi di dispositivi hi-tech non facilmente ‘hackerabili’ aumenta in modo sensibile le possibilità di successo, garantendo un intervento rapido ed efficace dopo la sottrazione”.

Cala il recupero. Dal dossier si rileva, inoltre, come la crescita del fenomeno abbia riguardato in particolare le categorie vetture/SUV e moto/scooter mentre ha risparmiato mezzi pesanti e furgoni. A preoccupare, è anche la conferma delle difficoltà riscontrate nel recupero dei veicoli rubati con la percentuale di ritrovamenti che nel 2021 è scesa al 37%: quasi due veicoli rubati su tre spariscono nel nulla. Non solo. L'analisi riporta anche la tipologia dei reati: il 97% dei casi interessa un’effrazione del veicolo con furto mentre è parcheggiato a distanza di sicurezza dal legittimo proprietario, in poco meno del 3% un’appropriazione indebita, molto probabilmente perpetrata a scapito di una società che l’ha concessa in uso, senza saperlo, a un criminale, e in meno dell’1% una rapina o un altro reato.

La suddivisione regionale. A livello territoriale, quasi tutte le regioni in cui il fenomeno assume dimensioni consistenti hanno fatto segnare dati in aumento. Particolarmente significativa è la crescita registrata in Campania (+7%) che consolida così il primato di area a maggiore rischio furto, con quasi 27.500 vittime in un anno. Segue il Lazio con 18.215 veicoli rubati nel 2021 e un primato: l tasso di recupero più basso a livello nazionale, con solo il 30% (contro il 37% nazionale) dei mezzi restituiti al legittimo proprietario. A completare il quintetto delle aree a “bollino rosso” ci sono la Puglia (14.498 furti), la Sicilia (13.180) e la Lombardia (11.636). Quest’ultima è quinta nella graduatoria per furti di vetture, ma è decisamente nelle posizioni di vertice per quella dei SUV. Tra l'altro, nelle prime 5 regioni si concentra l'81% dei furti di autovetture

Le preferite dai ladri. La ripresa dei furti non ha inciso sulla classifica delle auto preferite dai ladri, con le prime quattro posizioni rimaste inalterate rispetto al 2020: sempre in testa la Fiat Panda con 8.816 sottrazione (oltre 1 vettura rubata su 10), seguita da Fiat 500 (6.743 ), Fiat Punto (5.292) e Lancia Ypsilon (2.979). Sale di un posto la Smart ForTwo (1.389) che ha scalzato la Volkswagen Golf (1.381) dal quinto posto, mentre completano la graduatoria Renault Clio (1.284), Ford Fiesta (1.059), Opel Corsa (824) e Fiat Uno (559). In totale, questi 10 modelli rappresentano il 44% dei furti totali.