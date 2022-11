Horizon Automotive - Il mobility hub del noleggio sbarca al Centro-Sud

Sempre più a Sud. L’espansione della startup Horizon Automotive, il primo mobility hub in Italia dedicato al noleggio auto ad aziende, professionisti e privati, annuncia una nuova partnership strategica per una ulteriore espansione geografica. E si avvicina, ormai, a coprire l’intero territorio italiano. Dopo il Nord (da Padova a Torino), e il recente accordo per allargarsi nel Centro Italia, a partire dalla Toscana, la società nata da una joint-ventur tra Autorigoldi e Denicar continua la propria espansione nella Penisola annunciando la nascita della nuova filiale Horizon Automotive Centro-Sud Srl, in partnership con il Gruppo Frentauto. Un’azienda che rappresenta uno dei principali dealer del centro Italia e opera da anni nel settore automobilistico: concessionaria ufficiale Peugeot e Peugeot Professional, rappresenta il marchio Skoda e distribuisce i brand Hyundai ed FCA - Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep e Lancia - nelle sette sedi dirette (Ancona, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Pescara, Lanciano, Vasto e Campobasso), coprendo nove province in tre diverse regioni (Marche, Abruzzo e Molise). Ovviamente non si tratterà soltanto di noleggio, perché Frentauto è ben presente sul fronte dell’assistenza, con una rete di officine e centri specializzati distribuiti sul territorio, che andranno così a rafforzare la presenza nazionale di Horizon Automotive anche in fase after sales. L’accordo prevede anche l’inaugurazione di un Horizon Store ufficiale a San Benedetto del Tronto, Horizon, che punta a raggiungere nuovi utenti in tutto il Centro e Sud Italia, accelerando così la crescita in un’area di grande potenziale, con l’intento di affermarsi ulteriormente come mobility company a 360° su tutto il territorio nazionale.

Soluzioni su misura. "Come Horizon, crediamo nelle potenzialità del noleggio a lungo termine come presente e futuro della mobilità, per cui condividiamo la stessa visione strategica e in prospettiva, in termini di crescita ed evoluzione. Sappiamo che l’innovazione tecnologica e digitale unita ad una competenza verticale è la chiave per sviluppare soluzioni sempre più tailor-made sulla base delle nuove necessità dei clienti privati o aziende", spiega Giovanna Di Domenico, ad di Horizon Automotive Centro-Sud Srl. Il Gruppo Frentauto non è nuovo nel settore del noleggio a lungo termine, come dimostrano i circa 500 ordini annui all’attivo e un team specializzato che, a seguito della partnership societaria con Horizon Automotive, ambisce a crescere nel prossimo anno. La struttura replicherà quella di Horizon HQ e delle altre filiali, andando a coprire le aree commerciali B2C, B2B e il nuovo canale marketplace, con importanti investimenti in marketing e innovazione. "Quella con il Gruppo Frentauto è un’alleanza strategica che ci permetterà di rafforzare la nostra offerta congiunta nel mercato del noleggio a lungo termine, estendendo la nostra presenza sul territorio italiano e arricchendo ulteriormente il nostro portfolio di soluzioni di mobilità”, commenta Luca Cantoni, ceo di Horizon Automotive. "In questo modo continuiamo a sviluppare un modello di business che si è già dimostrato solido e scalabile e che prevede la crescita grazie anche alle partnership societarie con i principali gruppi di dealer italiani".