L'intervista - Caracciolo (Maserati): “I fleet manager scelgono le ibride”

Dopo gli studi alle università di Milano e Barcellona in Scienze politiche ed Economia, Filippo Caracciolo ha maturato esperienze anche internazionali in campo bancario, finanziario e nautico; alla Maserati è approdato nel 2017, occupandosi dei mercati asiatici, prima di assumere la responsabilità dell’area BtoB per l’Emea. Ecco la sua visione del momento attuale del settore.

Nel 2022 avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?

La produzione di vetture Maserati, grazie anche al supporto ricevuto dal gruppo Stellantis, non ha risentito dei problemi di cui l’industria automobilistica ha fortemente sofferto nel 2022. Le nostre tempistiche di produzione e consegna in Europa rimangono di quattro mesi, in egual modo per il canale privato che per quello delle flotte. La produzione Maserati ha confermato le tempistiche previste anche per quanto riguarda il nostro ultimo modello, la Grecale, che viene prodotto nella fabbrica Stellantis di Cassino, rispettando i più alti standard di qualità.

Quali sono le alimentazioni alternative e le tecnologie di bordo più richieste dai fleet manager?

Le motorizzazioni più richieste dai fleet manager sono sicuramente quelle hybrid oggi presenti su Ghibli, Levante e Grecale. Tutti e tre i modelli condividono il motore a 4 cilindri abbinato a una batteria a 48 volt che sviluppa 330 CV (sulla Grecale disponibile anche nella versione da 300 CV), che garantisce sia alte prestazioni, sia una riduzione dei consumi e delle emissioni rispetto alla variante solo a benzina. Quello che rimane inalterato è l’inconfondibile sound Maserati. La Grecale ha sicuramente rivoluzionato l’interno dell’abitacolo Maserati grazie a due monitor touch con una diagonale da 12,3" utilizzato per controllare l’infotainment (il monitor più grande di sempre installato nei nostri veicoli) e da 8,8" a servizio del climatizzatore. Il driver interagisce con i comandi tramite gli schermi touch dotati di sistema operativo Android Auto e Apple Car Play o utilizzando i comandi vocali integrati, oppure ancora con l’assistente personale Amazon Alexa. L’evoluzione tecnologica coinvolge anche le funzioni degli Adas che integrano la funzione Active driving assist, ovvero, la guida assistita di Livello 2 superiore. Head-up display, l’iconico orologio Maserati in versione digitale e un impianto sonoro da 21 speakers per un totale di 1.285 Watt firmato Sonus Faber rendono la vettura adatta a ogni tipo di esigenza alla guida. La Grecale è spesso scelta dai fleet manager non solo per la sua avanzata tecnologia al servizio del guidatore, ma anche per la spaziosità dell’autoveicolo che vanta più di 50 mm di abitabilità e fino a 70 litri di capienza di bagaglio rispetto alla competizione. Per quanto riguarda Ghibli e Levante, l’allestimento più richiesto nel segmento delle flotte aziendali è stato rinnovato sulla versione Hybrid. La versione Executive garantisce al cliente finale un vantaggio del 30% sugli optional più richiesti in questa categoria, quali il navigatore con radio Dab, i sistemi di assistenza alla guida, i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente e la pelle estesa all’interno dell’abitacolo.

Captive e noleggiatori multimarche: come sono i vostri rapporti con queste realtà differenti?

La nostra captive di riferimento è Leasys, con la quale collaboriamo e sviluppiamo strategie commerciali non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il settore del noleggio è in continua evoluzione e Maserati intrattiene rapporti commerciali con le principali aziende del settore italiane ed europee che rispecchiano i valori del nostro brand e pongono attenzione alle esigenze del cliente, sia esso privato o aziendale, in perfetto stile Maserati.

L’eventuale trasformazione dei vostri concessionari in agenti avrà riflessi sul noleggio? Potrà aiutarne la crescita?

Maserati sta percorrendo la strada in linea con i valori del marchio. Attualmente stiamo esaminando varie modalità per valutare la soluzione più adatta agli obiettivi del marchio. Il modello di vendita al dettaglio si sta evolvendo e la Casa vuole capitalizzare tale evoluzione, in modo da ottenere il meglio per affrontare le necessità dei nostri clienti.