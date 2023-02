Piani di responsabilità - ALD Automotive punta tutto sulla sostenibilità

Fare in modo che le proprie attività aziendali abbiamo un impatto positivo sulla società: è l’obbiettivo della strategia di responsabilità sociale tracciata da ALD Automotive Italia. La chiave è il perseguimento della transizione energetica, all’insegna di una sostenibilità che non sia soltanto ambientale, ma anche sociale ed economica. Ciò, per l’azienda, significa definire una chiara politica ambientale, favorita dalle tecnologie disponibili, coinvolgendo le proprie persone a tutti i livelli, rafforzando al contempo i legami con le comunità locali e condividendo obbiettivi con i collaboratori e il territorio.

Le azioni. In questo contesto, ALD Automotive ha iniziato l’anno con un’iniziativa di team building solidale, in collaborazione con l’associazione ARPJTetto; in dicembre, invece, il top management aveva lavorato con l’organizzazione internazionale no profit Rise against hunger alla raccolta di cibo e di doni alimentari, distribuiti in occasione delle festività natalizie. Altri progetti hanno riguardato le donazioni di sangue (a Roma e Milano) e il volontariato aziendale, che ha coinvolto circa 130 persone in attività come la manutenzione di spazi di case famiglia, il supporto nella ricerca di lavoro per le madri ospiti di queste strutture e la partecipazione ad attività di distribuzione di prodotti alimentari. ALD Automotive Italia ha preso parte anche al challenge internazionale Move for youth, organizzato dal Gruppo Société Générale allo scopo di promuovere attività educative attraverso lo sport a favore di minori in condizioni economiche disagiate. Infine, numerose sono state le adesioni a programmi destinati a promuovere una cultura inclusiva e a contrastare le differenze di genere.

La transizione. In questo campo, l’azienda si è impegnata ad acquistare energia esclusivamente proveniente da fonti al 100% rinnovabili e a incentivare l’utilizzo da parte dei dipendenti di auto green, favorito dalla presenza nella sede di Roma da 62 punti di ricarica per le EV. Sforzi che, insieme a tutti gli altri, sono stati insigniti della Platinum medal da parte della piattaforma di ecosostenibilità EcoVadis.