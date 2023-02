L'intervista - Varriale (Nissan): "Pari importanza a privati e flotte"

Laureato in ingegneria, Vincenzo Varriale, dopo esperienze nell’after sales della Nissan, è passato alle sedi europee di Parigi e Ginevra della Casa giapponese, prima di rientrare nel 2014 nel nostro Paese, dove ricopre il ruolo di direttore vendite della Nissan Italia.

Anche quest’anno avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?

Carenza di microchip, costo delle materie prime e dell’energia, guerra, pandemia: il mondo intero sta vivendo un periodo non facile e tutti i settori industriali ne stanno risentendo, non solo quello automotive. In questo contesto, la Nissan ha dato pari importanza al cliente privato e alle flotte, destinando al canale del noleggio a lungo termine ben il 23% circa delle proprie immatricolazioni, un valore leggermente superiore alla tendenza di mercato. Questo dimostra che il nostro brand non ha affatto trascurato le esigenze e le necessità del mondo business. Allo stesso tempo, lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti aziendali per metterli nelle condizioni di pianificare al meglio le proprie attività.

Quali sono le alimentazioni alternative e le tecnologie di bordo più richieste dai fleet manager?

Oggi circa una vettura su due immatricolata in Italia nel canale Nlt è elettrificata e Nissan offre tutte le soluzioni in grado di coprire ogni esigenza, dal mild hybrid della Qashqai, all’ibrido della Juke alla tecnologia e-Power di Qashqai e X-Trail, fino al 100% elettrico di Leaf e Ariya. Per quanto riguarda le tecnologie di bordo, le più apprezzate sono quelle per il confort e la sicurezza e Nissan offre numerose soluzioni in tal senso, come per esempio ii sistema di assistenza alla guida ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione e frenata nella singola corsia, legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe autostradali. Il sistema, inoltre, può intervenire sullo sterzo per evitare il cambio di corsia, se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco. In fase di retromarcia, può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze. Un’altra tecnologia molto apprezzata è l’ePedal, che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell'acceleratore. Con l’e-Pedal Step la guida è più fluida e rilassante, soprattutto in condizioni di traffico con numerosi stop, e ripartenze e le manovre a bassa velocità sono agevolate. I clienti apprezzano molto anche le strumentazioni avanzate e le tecnologie di connettività. Su Qashqai e X-Trail, un head-up display da 10,8” proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida, sul parabrezza nel campo visivo del guidatore. Inoltre, proponiamo un nuovo quadro strumenti digitale da 12,3” ad alta definizione, configurabile per la navigazione, l’intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo, e un nuovo infotainment con schermo digitale touch HD da 9”. Con l’app Nissan Connect Services, infine, si possono gestire a distanza, direttamente dallo smartphone o da dispositivi Alexa e Google, il clacson, le luci e l’apertura o chiusura delle portiere. Ed è prevista l’opzione di notifica, in caso di superamento di una soglia di velocità, di orario o di zona preimpostate.

Captive e noleggiatori multimarche: come sono i vostri rapporti con queste realtà differenti?

Oggi il mercato del noleggio, l’unico in crescita rispetto al 2021 in termini di peso, si può dividere al 50% tra captive (aziende legate a una casa automobilistica) e noleggiatori top non riconducibili a un marchio automobilistico specifico). La Nissan mantiene un buon rapporto commerciale con entrambe i soggetti, ai quali i clienti si rivolgono in base alle proprie esigenze.

L’eventuale trasformazione dei vostri concessionari in agenti avrà riflessi sul noleggio?

Al momento, la Nissan non prevede cambiamenti della propria strategia distributiva sul territorio italiano.