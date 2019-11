Noleggio a lungo termine

Non accenna a placarsi la manovra di accerchiamento alle auto aziendali. Dopo la stangata sul fringe benefit, inserita a sorpresa nel ddl bilancio in discussione al Senato, e dopo la mazzata della registrazione al Pra dei contratti di noleggio di durata superiore a 12 mesi, prevista da un emendamento al cosiddetto decreto fiscale in discussione alla Camera, uno scherzetto da 43 milioni di euro per il pregresso e da 13 milioni all’anno per il futuro, spunta un'altra misura che impatterà negativamente sul settore. Soprattutto sui conti di aziende, professionisti e, da qualche tempo, anche dei privati che in numero sempre maggiore ricorrono a questa formula.

I paradisi fiscali secondo Carla Ruocco. Un emendamento al decreto fiscale firmato Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 stelle e relatrice del provvedimento in discussione in commissione finanza alla Camera, sposta in capo al locatario il pagamento della tassa automobilistica. In pratica, se la norma dovesse essere approvata, non sarà più la società di noleggio a pagare il bollo, bensì il proprio cliente, evidentemente nella regione in cui risiede se si tratta di una persona fisica oppure in cui ha la sede legale se, invece, è una persona giuridica. Al di là della seccatura (si pensi all’impatto che la norma avrà per imprese che hanno centinaia o migliaia di veicoli in flotta), la norma avrà anche un non indifferente impatto economico. La maggior parte delle imprese di noleggio, infatti, attualmente immatricola le proprie vetture e veicoli commerciali nelle province di Trento o di Bolzano, dove la tassa ha importi più bassi che nel resto d’Italia: limitatamente alle vetture Euro 6, che costituiscono la gran parte della flotta a noleggio in circolazione in Italia, le tariffe ammontano a 1,96 €/kw a Trento e 2,05 €/kw a Bolzano contro, per esempio, 2,58 €/kw in Lombardia o i 2,84 €/kw nel Lazio, le due regioni in cui ha sede legale la maggior parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni che ricorrono alla formula del noleggio. La differenza tra la tariffa più bassa e quella più alta, 88 centesimi, impatterebbe, su un’auto di 100 kw, con un maggior esborso di 88 euro all’anno. Insomma, non è azzardato stimare una maggiore spesa di alcune decine di milioni ogni anno.

Non è vero che si pagherebbe dove si circola. E fa sorridere la spiegazione contenuta nella relazione illustrativa che accompagna l’emendamento: “mentre le regioni e province autonome dove risulta essere residente al Pra il veicolo di proprietà delle società di noleggio hanno il privilegio di incassare le somme pagate a titolo di tassa automobilistica, le regioni dove circola il veicolo, non solo non incassano il bollo auto ma prendono su di sé tutti gli altri aspetti negativi della situazione, come inquinamento, traffico consumo delle strade numero degli incidenti”. Che cosa c’è di strano? Che nella maggior parte dei casi i veicoli a noleggio a lungo termine non circolano nemmeno nelle regioni in cui ha sede legale l’azienda. Si pensi alle grandi flotte pubbliche o ex pubbliche (Enel, Tim, Poste), ciascuna composta da più di 10 mila veicoli, a quelle di banche come Unicredit, multinazionali del tabacco come Bat, società telefoniche come Wind-Tre o televisive come la Rai, tutte con più di mille auto in flotta, a quelle di multinazionali farmaceutiche, che ne hanno diverse centinaia, ma anche alle singole vetture di un numero sterminato di agenti e rappresentanti di commercio che operano in tutto Italia o in intere macroaree del Paese. Ebbene, tutte queste auto o veicoli commerciali non circolano affatto nelle regioni in cui risiede il guidatore o ha sede l’impresa, ma hanno come “palcoscenico” l’intera rete stradale e autostradale italiana.

Spostare la tassa sui carburanti. La soluzione, in nome dell’equità, sarebbe invece a portata di mano, come da quarant’anni sostiene Quattroruote: abolire la tassa automobilistica e spostare i circa sei miliardi di euro di gettito che essa garantisce alle regioni sui carburanti con un’addizionale specifica stimata in circa 15 centesimi/litro. La tassa si pagherebbe nella regione in cui si fa il pieno, cioè in cui si circola, con una serie innumerevole di vantaggi: un incasso diluito in tutti i giorni dell’anno e non solo a poche scadenze prefissate, la scomparsa dell’evasione, il contributo dei tantissimi veicoli con targa straniera che circolano stabilmente o occasionalmente sul territorio nazionale e, aspetto non secondario, l’eliminazione di una gigantesca burocrazia, quella legata all’incasso e alla gestione del contenzioso, spesso, peraltro, soggetta a errori (si pensi alle periodiche cartelle pazze inviate ai contribuenti con richiesta di pagamento di bolli già pagati).