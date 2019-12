Noleggio a lungo termine

Sospiro di sollievo per il mondo dell’autonoleggio. L’ormai famoso emendamento Melilli, dal nome del deputato del Pd che lo aveva presentato in commissione Finanze durante la discussione del cosiddetto decreto fiscale, è stato ritirato. La proposta prevedeva due importanti novità burocratico-amministrative per il settore, con ricadute anche sugli utenti finali. Vediamo nel dettaglio.

Stangata da almeno 29,5 milioni. In primo luogo, la proposta di modifica avrebbe introdotto l’obbligo di annotazione di ogni contratto di noleggio di durata superiore a 12 mesi nel Pubblico registro automobilistico, gestito dall’Aci. Si sarebbe trattato di un'inutile duplicazione di quanto già previsto dal Codice della strada, che prevede la registrazione (gratuita) del nome o della ragione sociale dell’utilizzatore nell’Archivio nazionale veicoli del ministero dei Trasporti. La modifica, tra l’altro, avrebbe comportato, in base alle tariffe attualmente in vigore, una spesa una tantum di 29,50 euro per ogni veicolo già in flotta (circa un milione) al momento dell’entrata in vigore, al netto dell’eventuale aggiornamento del Certificato di proprietà che avrebbe comportato un ulteriore onere di 16 euro.

Bollo nella regione di residenza. In secondo luogo, l’emendamento avrebbe spostato il pagamento della tassa automobilistica dal locatore al locatario. Un'enorme complicazione per aziende che hanno in flotta centinaia o migliaia di auto e che fanno ricorso a questa formula di acquisizione dei mezzi anche con l’obiettivo di non occuparsi più, in alcuna forma, della loro gestione.

Il patto segreto tra regioni e province autonome. Va detto che la riforma ipotizzata da Fabio Melilli, giurista sessantunenne di Poggio Moiano (RI), è nata su pressione delle regioni, in particolare di Lazio e Lombardia, da alcuni anni private del gettito della tassa automobilistica a causa dello spostamento in massa delle immatricolazioni di auto a noleggio nelle province autonome di Trento e di Bolzano, territori che offrono alle società di renting oggettivi vantaggi fiscali, sia sul fronte del bollo sia su quello dell’Ipt. E infatti il fine della proposta era quello di riequilibrare i ricavi tra regioni in una sorta di spartizione delle due imposte: alle province autonome l’Ipt, alle regioni il bollo.

Decine di euro all’anno per centinaia di migliaia di veicoli. Vediamo, con un esempio, come stanno le cose e che cosa sarebbe potuto accadere. Per quanto riguarda la tassa automobilistica, a Trento un’auto Euro6 paga 1,96 €/kW per i primi 100 kW, e 2,95 €/kW oltre 100: a Bolzano la tariffa è leggermente più alta, rispettivamente 1,99 e 2,98 €/kW. Se si pensa che in Lombardia si sale, rispettivamente, a 2,58 e 3,87 €/kW e nel Lazio a 2,84 e 4,26 si comprende la portata del mancato gettito per le due principali regioni italiane, quelle in cui ha sede legale gran parte delle aziende che acquisiscono flotte e in cui risiedono buona parte dei privati che noleggiano. Per esempio, una Jeep Renegade 1.6 Mjt 120 CV (88 kW), terza nella top ten dei modelli più noleggiati nei primi 11 mesi del 2019, paga 172,48 euro a Trento e ben 249,92 euro nel Lazio. Il 45% in più. Ogni anno.