Bollo auto

Si avvicina la scadenza del 31 gennaio per il pagamento del bollo. Siccome alcune delle novità introdotte hanno creato confusione negli utenti, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. La prima fonte di confusione è la notizia circolata in merito al fatto che le agenzie di pratiche automobilistiche non avrebbero più consentito il pagamento della tassa di possesso. Come abbiamo scritto a dicembre 2019 l’obbligo di effettuare i pagamenti attraverso PagoPA come sistema unico per i versamenti alla pubblica amministrazione non esclude l’operato delle agenzie, che già lo utilizzano sin dal gennaio 2019 in caso di moneta elettronica.

Aumentano le possibilità. Detto ciò, dal 1 gennaio 2020 si può pagare la tassa di possesso presso le banche che offrono il servizio e gli sportelli Atm abilitati, presso gli uffici postali (e i relativi portali o applicazioni PosteItaliane), presso le tabaccherie (che possono utilizzare i canali Sisal o Lottomatica), mediante l’home banking con il proprio istituto di credito e, come dicevamo, presso le agenzie di pratiche automobilistiche e le delegazioni Aci (o il sito aci.it nell’apposita sezione). Per chi risiede in Lombardia, la grossa novità è che lo sconto per chi attiva la domiciliazione bancaria passa dal 10% al 15%, un’agevolazione da prendere seriamente in considerazione anche perché la richiesta può essere fatta comodamente online attraverso il portale Tributi della regione Lombardia. Sempre per ampliare le possibilità di versare il bollo, si stanno diffondendo le app collegate al circuito PagoPa che permettono il versamento dei tributi in cambio di una piccola commissione come, per citarne alcune, Bancomat Pay, Satispay, Telepass Pay ed EasyPol.

Il nodo business. Altro aspetto confuso è la questione delle auto aziendali. A partire dal 15 agosto 2009 le Regioni potevano autorizzare versamenti cumulativi provenienti dalle società di leasing e la cosa vale anche per le flotte in noleggio a lungo termine dal 1° gennaio scorso. La novità di quest’anno è il fatto che la tassa di possesso dev’essere comunque versata alla regione di residenza dell’utilizzatore non più a quella dove si trova la sede della società che eroga il servizio. La norma, voluta per sanare alcuni squilibri del sistema, rischia però di creare grossi problemi ai noleggiatori che non vedono alternativa al fatto di invitare i propri clienti a pagare il bollo personalmente (mentre sinora se ne incaricava la società). Ovviamente la cosa non è ammissibile e pertanto da più parti si è chiesta a gran voce una soluzione ragionevole per tutti.

Tariffe nel limbo. Ferme, invece, la tariffe regionali e quelle nazionali. Secondo gli addetti ai lavori, presto si dovrà per forza assistere a una rimodulazione perché il vecchio meccanismo basato sulle classi di inquinamento non ha tenuto conto delle successive evoluzioni. Restano in vigore sconti ed esenzioni come quella del 50% per le auto ultraventennali fino ad arrivare, per le ultratrentennali, a una piccola tassa di circolazione che va versata solo se si usa il veicolo. Non pagano le elettriche (ma solo per i primi cinque anni) e le auto dei disabili. Altri benefici a livello regionale vengono riconosciuto per i modelli a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi o a gas).