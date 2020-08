L’obiettivo è arginare il cosiddetto ‘’turismo del pieno’’, per cui molti residenti, invece di rifornirsi sul territorio, per risparmiare sconfinano nella vicina Slovenia, dove il carburante costa meno. Perciò, da lunedì 31 agosto La Regione Friuli Venezia Giulia aumenterà le agevolazioni previste per l’acquisto benzina e gasolio; parallelamente, il prezzo fissato dalle compagnie petrolifere, coinvolte dall’amministrazione locale in quest’iniziativa, diminuirà di circa cinque centesimi al litro.

C’è un extra per le ibride. Nei Comuni appartenenti alla ‘’zona 1’’ (definiti ''svantaggiati''), fino al 30 settembre i contributi regionali saliranno a 29 centesimi al litro per la benzina (+8 centesimi) e a 20 centesimi per il gasolio (+6 centesimi). Per quelli inclusi nella zona 2, invece, il sussidio rimarrà di 14 centesimi al litro per la benzina e nove per il gasolio. È confermato, inoltre, lo sconto aggiuntivo di cinque centesimi per le auto ibride.

In tanti non sfruttano l’opportunità. Il provvedimento punta a intensificare i consumi sul territorio e a sostenere l'economia regionale, anche alla luce delle ripercussioni della pandemia del coronavirus. Considerando il solo sconto medio alla pompa garantito (quello applicato dalle compagnie), la Regione ha stimato un risparmio per i cittadini di circa 350 mila euro in rapporto al consumo medio di carburante. Tuttavia, benché il diritto a benzina e gasolio agevolati possa generare un risparmio tangibile, non tutta la comunità friulana sembra averne colto il vantaggio. Secondo dati riferiti dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, infatti, negli ultimi due anni risultano inutilizzate a Trieste 40.879 tessere sconto su un totale di 104.797 rilasciate ai cittadini, e a Gorizia 15.628 su 65.985. Una volta terminata la sperimentazione, la Regione ne valuterà gli effetti e non esclude di prolungare ulteriormente la durata dello sconto.