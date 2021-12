I contagi di Covid-19 aumentano (tra il 9 e il 16 dicembre il tasso di occupazione delle terapie intensive è passato dall’8,5 al 9,6%) e le regioni cambiano colore. Alle tre già in zona gialla, ossia Friuli-Venezia Giulia, Calabria e provincia di Bolzano, dal 20 dicembre si aggiungeranno Veneto, Liguria, Marche e provincia di Trento, tutte con un tasso di occupazione tra intensive e reparti in area medica al di sopra della soglia di rischio intermedio. Da lunedì, dunque, scenderanno a 14 le regioni in zona bianca (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), anche grazie all’ampliamento dei posti nelle strutture sanitarie, operazione che contribuisce a tenere bassi i tassi di occupazione sulla base dei quali si determina il cambiamento di colore. Un panorama che non dovrebbe cambiare fino a Natale, ma che potrebbe subire nuove variazioni a partire dal 27 dicembre. Si vedrà: intanto, ecco cosa bisogna sapere per spostarsi nelle Regioni gialle, viaggiare in Italia e all’estero.

In zona gialla obbligo di mascherina all’aperto. Al momento (e fino al 15 gennaio) il passaggio dalla zona bianca (rischio moderato) a quella gialla (rischio intermedio) non ha impatti sulla vita delle persone e, quindi, sulla loro mobilità. L’unica differenza sostanziale consiste nell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Obbligo, peraltro, già introdotto da alcuni enti locali che, come noto, rispetto alla disciplina generale possono autonomamente prevedere restrizioni ulteriori e che, in via cautelativa, hanno già annullato alcuni eventi previsti per le feste, per esempio il concertone di Capodanno a Roma. Vediamo, dunque, cosa è previsto, nelle zone bianche e gialle, dopo l’introduzione, lo scorso 6 dicembre, del cosiddetto Super Green Pass. Ricordando che per il dettaglio delle singole attività (lavorative, accesso a esercizi e uffici, scuole e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti, alberghi, strutture sportive, luoghi in cui si svolgono attività ed eventi culturali, sportivi, congressuali, fiere, convegni ecc...), si consiglia di fare riferimento a una specifica tabella delle attività consentite scaricabile dal sito del governo nella sezione Faq.

GREEN PASS BASE E RAFFORZATO

Il Green Pass "base" è rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). È necessario per lavorare, mangiare nelle mense aziendali, salire sui mezzi di trasporto (in zona bianca o gialla), accedere a palestre e piscine, sciare, entrare in un museo e partecipare a fiere e convegni;





Il Green Pass rafforzato è rilasciato alle persone vaccinate o guarite. È necessario per accedere a una serie di attività: spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Ma con una differenza: mentre nelle zone gialle e arancioni, il cosiddetto super Green Pass occorre sempre, nelle zone bianche, solo nel periodo compreso tra il 6 dicembre e il 15 gennaio.

In pratica, tra il 6 dicembre e il 15 gennaio, il tampone negativo non è più sufficiente per guardare un film o assistere a uno spettacolo teatrale in zona bianca e non lo sarà mai, quindi anche dopo il 15 gennaio, nelle zone gialle o arancioni (le capienze, per ora, restano quelle previste in zona bianca, ossia cinema e teatri al 100%, stadi al 75%, discoteche al chiuso al 50%, discoteche all'aperto al 75%). Con il super Green Pass, invece, si può accedere sempre alle attività sociali e ricreative in zona bianca, gialla o arancione. Per chi ha il super Green Pass, le restrizioni scattano solo in zona rossa. Come noto, chi possiede già un Green Pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione. Sarà l’app per la verifica a riconoscerne automaticamente la validità.