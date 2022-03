Incentivi auto

Diminuisce la somma degli aiuti destinati al settore automotive per il 2022. Nel testo definitivo del cosiddetto decreto Energia, “bollinato” dalla Ragioneria generale dello Stato e in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cosa che dovrebbe avvenire nel giro di poche ore), gli 800 milioni di euro previsti nella bozza esaminata dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio scorso sono scesi a 700. Confermato, invece, il miliardo di euro all’anno per il periodo 2023-2030.

Riconversione industriale e incentivi. Ogni anno, la cifra messa a disposizione del ministero dello Sviluppo economico dovrà essere divisa, con uno o più provvedimenti del ministro, tra i due grandi interventi previsti dal decreto: la riconversione dell’industria (“riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili”) e gli “incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti”. Insomma, il fondo realmente destinato ad aiutare gli automobilisti a cambiare auto potrebbe essere molto inferiore a quella complessiva. Con il rischio, come accaduto nel 2020 e nel 2021, di un precoce esaurimento dei fondi.

Entro fine marzo il decreto attuativo. Il provvedimento attuativo del ministro Giancarlo Giorgetti (di concerto con i ministri dell’Economia Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani) dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto Energia sulla Gazzetta Ufficiale: un passaggio che, salvo sorprese, è atteso a brevissimo. Dunque, la ripartizione dei contributi statali tra i diversi tipi di auto (dovrebbe essere confermato il criterio per fasce di emissioni di anidride carbonica) e l’ammontare di ogni singolo bonus si conosceranno entro il 30 marzo. È possibile, tuttavia, che il dicastero di via Veneto decida di accelerare in considerazione del grave stato di crisi in cui versa il mercato dell’auto.