Renault K-ZE Concept

K-ZE elettrica parte dalla Cina. La K-ZE è il primo frutto di questa nuova strategia: si tratta di un modello elettrico inedito, che sarà lanciato nel 2019 sul mercato cinese e che in futuro potrebbe essere offerto anche altrove. La vettura adotta la formula del crossover urbano di segmento A, con un design che nelle proporzioni e in molti dettagli ricorda la Kwid proposta sui mercati emergenti e allo stesso tempo introduce nuovi stilemi per i gruppi ottici, la griglia frontale e le maniglie delle porte. La Renault non ha fornito tutti i dati tecnici, limitandosi ad annunciare una autonomia di 250 Km (nel ciclo Nedc) e la possibilità di utilizzare sia la rete casalinghe che le postazioni pubbliche per la ricarica. La vettura sarà competitiva a livello di prezzo, ma offrirà contenuti da segmento superiore come retrocamera, sensori di parcheggio e infotainment con display centrale. La K-ZE sarà costruita in Cina dalla e-GT New Energy Automotive, una joint venture con la Dongfeng.