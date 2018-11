Lamborghini Urus ST-X Concept

Il fatto di essere la sport utility più performante del pianeta, evidentemente non era abbastanza. Ecco quindi che la Lamborghini Urus diventa ST-X Concept , presentandosi in un’inedita veste da competizione che anticipa un suo futuro impiego nel motorsport. Sviluppata dagli specialisti della Squadra Corse, nasce con l’intento di dar vita a un inedito format monomarca che prenderà vita nel 2020.

Arriva e guida. A differenza del Super Trofeo, dove le Huracán da competizione vengono acquistate da team e piloti privati per gareggiare poi nei campionati organizzati in tutto il mondo dalla Lamborghini, le Urus ST-X saranno gestite direttamente dalla casa di Sant’Agata Bolognese. Ai piloti, quindi, verrà offerto un pacchetto tutto compreso per il weekend di gara, che include l’utilizzo della vettura e il relativo supporto tecnico. La formula viene battezzata “arrive and drive”, soluzione che potrebbe essere particolarmente apprezzata da una clientela di gentleman driver e non solo dai professionisti.

Tra i cordoli e in off-road. Le novità riguarderanno anche il format di gara. Per esaltare le capacità della Urus sia su asfalto sia su sterrato le competizioni si svolgeranno su tracciati appositamente allestiti (in Europa e Medio Oriente) che comprenderanno entrambi i tipi di terreno, un po’ come avviene nel Fia World Rally Cross.