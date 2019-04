Nio ET Preview

La Nio presenta al Salone di Shanghai la ET Preview, anticipazione della futura berlina a emissioni zero del marchio. Nello stand sono presenti anche le Suv ES8 e ES6 già in vendita, oltre alla Nio 004 della Formula E e la recente EVE Vision. La Casa infine ha confermato al Salone di voler estendere il servizio One Click for Power anche agli utenti di vetture elettrificate di altre marche. Il network di ricarica si appoggia a una App dedicata e sarà presto integrato da nuove paline ad alta velocità con un costo fisso per ogni ricarica.



La Nio apre alle berline elettriche. La ET Preview anticipa concretamente il modello di serie che debutterà entro breve tempo. Il linguaggio formale è coerente con quello delle Suv e riprende il tema della berlina-coupè da circa 5 metri, con linee tese e minimaliste e gruppi ottici a Led a sviluppo orizzontale. Per il momento gli interni e i dati tecnici non sono noti, ma è probabile che il powertrain sia condiviso con le Suv già in gamma.