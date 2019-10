Toyota e-Racer

Sportiva pura senza compromessi. Le sembianze sono quelle di una barchetta due posti senza compromessi, dalle linee futuristiche e piuttosto estreme. Le dimensioni compatte, i parafanghi separati e il rollbar centrale sono una dichiarazione d'amore verso le sportive essenziali di un tempo, ma per il momento non sono state fornite informazioni sul powertrain elettrico e sulle prestazioni. Curiosa anche la disposizione dei passeggeri: il pilota occupa una posizione centrale come all'interno di una vettura formula e non può contare su un vero e proprio parabrezza, mentre il passeggero siede dietro, rendendo così possibile la realizzazione di carreggiate particolarmente strette.

La guida virtuale con la tuta su misura. Tutta l'attenzione è rivolta al concetto di passione e di coinvolgimento nella guida, anche in un mondo dove motori elettrici e guida autonoma sono ormai al centro dell'attenzione. Pur trattandosi di un prototipo statico, infatti, la Toyota ha creato anche un'esperienza virtuale per i visitatori che, dopo aver creato una tuta su misura con un sistema di scanner del corpo, possono guidare la vettura su un percorso scelto da loro. I sedili stessi prevedono una funzione che permette di adattarsi al meglio alle forme del corpo per offrire maggior feeling con la vettura.