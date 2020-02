La DS Aero Sport Lounge debutta al Salone di Ginevra ed esplora il tema della Suv di lusso introducendo forme e soluzioni innovative. Il brand francese, che in Svizzera presenta anche la berlina premium DS 9, considera il mondo dei crossover e delle Suv come un importante segmento da sviluppare ulteriormente. La propulsione è totalmente elettrica.

Una Suv dalle proporzioni nuove. Concetti come l'efficienza aerodinamica, l'eleganza e l'originalità hanno portato alla definizione del design della Aero Sport Lounge, lunga cinque metri. Le forme geometriche, sottolineate dalle tinte a contrasto, danno vita a proporzioni da Suv coupé che prende le distanze dal mondo dell'off-road, rinunciando ai parafanghi in materiale plastico e ai paraurti sagomati per migliorare gli angoli di attacco e uscita e adottando pneumatici sportivi da 23". Il frontale riprende il tema dei Led verticali attuale, evolvendolo nei DS Light Veil che in futuro vedremo sui modelli di serie, creando in un vero e proprio elemento aerodinamico, mentre la grande mascherina (in realtà un display che cela anche i sensori della guida autonoma) prosegue idealmente sul cofano grazie alla tinta scura. La fiancata scavata mette in risalto il passo lungo, mentre il tetto discendente e l'elemento verniciato del montante posteriore donano dinamismo all'insieme. La cosa sfuggente chiude con uno spigolo sul lunotto e una grande rientranza che rende molto massiccio il paraurti, mentre il tema dei gruppi ottici a L torna per aumentare la sensazione di larghezza.