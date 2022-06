Mole Costruzione Artigianale

Fisica e virtuale. La carrozzeria è quella di una roadster con motore termico, un V8 in posizione posteriore-centrale, la cui potenza non è stata comunicata. La fuoriserie, costruita attorno a un telaio tubolare in acciaio, è lunga 4 metri e 68 centimetri, larga un metro e 94 e alta soltanto 1,20. Mentre una versione camuffata sarà presente al Mimo di Milano, la one-off definitiva sarà consegnata al collezionista committente a febbraio del prossimo anno. Ma poiché siamo nel 2022, non poteva mancare una declinazione digitale nel mondo del Metaverso, con una collezione in Nft, composta da 9 immagini virtuali uniche e certificate. Gli Nft, acquistabili sulla piattaforma OpenSea, daranno ciascuno diritto al possesso di una one-off virtuale nel Metaverso, caratterizzata da un codice colore esclusivo creato ad hoc per ogni singolo cliente.