Mini Aceman - Alla Gamescom con il "Pokémon Mode"

La Mini ha scelto la Gamescom di Colonia per presentare al pubblico la Mini Concept Aceman. L'evento dedicato ai videogiochi, del quale Mini è sponsor, è il palcoscenico ideale per aprire un dialogo con i più giovani e per questo il prototipo è stato ulteriormente aggiornato rispetto alla sua prima apparizione: è stato infatti dotato dell'inedito "Pokémon Mode".

Pikachu entra nella Mini. L'iconico personaggio di Pikachu sarà proiettato sul display centrale interno Oled, sulla plancia, sulle portiere e sul battitacco con delle animazioni dedicate ed esclusive. Il design della vettura, invece, non cambia: la crossover prefigura un modello esclusivamente elettrico inedito per la gamma Mini che sarà introdotto sul mercato nel 2024 con una lunghezza di circa 4 metri. Le forme sono totalmente nuove ma legate al Dna del brand, rielaboranto alla luce dell'assenza del motore endotermico. Gli interni minimalisti, dal canto loro, sono probabilmente una anticipazione di quello che vedremo già nei prossimi mesi sulla nuova generazione della Mini 3 e 5 porte.

L'Art Toy ed il Miniverse. Nello stand Mini è stato creato anche un Action Pack a grandezza naturale, con una Mini Countryman inserita in un'enorme scatola trasparente nella parte frontale e corredata di istruzioni e di immagini nella parte posteriore. Anche in questo caso Pikachu fa parte del design di quello che Mini definisce un Art Toy, in linea con lo stile ed i gusti dell'evento. Alla Gamescom, infine, la Mini lancerà il Miniverse, ovvero un mondo virtuale accessibile attraverso un indirizzo web al cui interno sono presenti diversi minigiochi e contenuti legati al brand e ai prodotti Mini.