Era uno dei volti più noti della tv serba Mirko Alvirović, giornalista dell'automobile, scomparso il giorno di Pasqua all'età di 72 anni, dopo una lunga malattia. Editore e fondatore di Sat Media Group, società specializzata in editoria automotive, Alvirović aveva creato Sat Plus, rivista quindicinale di motori di riferimento in Serbia, ed era l'anima della trasmissione televisiva SAT. Da sempre impegnato sul fronte della sicurezza, si era fatto promotore di numerose campagne di sensibilizzazione per il suo Paese e si occupava anche di turismo, viabilità ed educazione stradale.

Amico storico di Quattroruote. Sin dal 2003 Alvirović era uno dei partner più stretti dell'Editoriale Domus. Oltre a collaborare con la redazione di Quattroruote per le prove su strada e per le produzioni televisive, Alvirović ha dato vita al Navak, una pista situata nei pressi di Belgrado che si può considerare a tutti gli effetti gemella del nostro impianto ASC di Vairano. Qui, personale formato secondo i protocolli ideati dal Centro prove di Quattroruote, realizza i test su strada delle vetture pubblicati da Sat Plus e tiene anche i corsi di guida sicura.

Alla famiglia Alvirović, in particolare ai figli Mladen e Momir, va l'abbraccio della redazione di Quattroruote e di tutta l'Editoriale Domus.