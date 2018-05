Il mercato dei box

Crollano i prezzi dei box in alcune città italiane, mentre in altre mantengono invariato il loro valore e, in un solo caso, a Milano, salgono le locazioni. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it, che ha confrontato il mercato attuale con quello del 2013, negli ultimi cinque anni è stata Genova ad accusare i maggiori ribassi, fino addirittura al -33,5% (con un valore medio nel 2018 di 33.000 euro), mentre la meno interessata alle variazioni è stata Napoli, che ha sostanzialmente mantenuto i suoi altissimi prezzi di mercato, con un poco significativo -1% (e un molto indicativo, invece, prezzo medio di 46.800 euro). Roma e Milano si trovano accumunate dal valore dei box (35 mila la prima, contro i 34 mila della seconda), ma se nella capitale c’è stato un crollo del 21,4%, la metropoli lombarda si è attestata su un meno drammatico calo del 6,8%. Nella panoramica dei principali capoluoghi italiani, emergono anche i dati negativi di Firenze (-29,6%, 33 mila euro) e di Palermo (-25,7% con un valore medio di 31.600 euro).

A Milano affitti rincarati. Sul fronte del canone mensile per chi rinuncia ad acquistare un box, ma ne ha comunque necessità, soltanto Milano registra un segno positivo, 6,1 sempre rispetto al 2013, con una media di 170 euro. Seppure in calo, rispettivamente del 25% e del 10,7%, restano sensibilmente più alte le locazioni di Napoli, l’unica a quota 200 euro, e di Roma, a 180 euro. Decisamente più economico affittare un box a Torino, dove il valore medio è di 105 euro (calato del 7,3% nel quinquennio in esame).

Non solo crisi. "Cinque anni fa era principalmente la crisi economica a far sì che molti italiani rinunciassero a uno spazio per la propria auto. Oggi, l’allargamento della forbice tra offerta, sempre più alta, e prezzi, sempre più bassi, è dovuto a tanti fattori concomitanti", spiega Carlo Giordano, di Immobiliare.it. "Non stupisce infatti che siano le grandi città quelle in cui il box auto è sempre di più uno spazio di cui si può fare a meno: qui non solo l’introduzione di numerose Ztl nei centri storici, ma anche la fortuna di car e bike sharing stanno influenzando il mercato dei garage, rendendoli sempre meno indispensabili".