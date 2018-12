Blocchi del traffico

Mentre in Parlamento monta la polemica sull'ipotesi dell'ecotassa, di fatto un ulteriore balzello per molti automobilisti (qui le nostre simulazioni), entrano in vigore nel nord Italia le misure temporanee di primo livello previste nell’Accordo di Programma Bacino Padano, di fatto il divieto di circolazione esteso alle vetture diesel Euro 4. Di seguito riportiamo i provvedimenti regione per regione, invitandovi a consultare i siti istituzionali per maggiori dettagli ed eventuali variazioni.

Lombardia. Le misure temporanee previste per il superamento dei limiti di Pm10 sono scattate in cinque Comune e aree oltre i trentamila abitanti, ovvero Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova e nella provincia di Monza e Brianza: nei richiamati centri urbani, a quali potranno aggiungersi volontariamente altri comuni, è vietata da oggi la circolazione delle vetture diesel Euro 4 dalle 8,30 alle 18,30. Imposto anche il divieto di sosta con motore acceso. A Milano, i divieti saranno in vigore fino a quando i valori non rientreranno nella norma per due giorni consecutivi.

Emilia Romagna. Le limitazioni temporanee già in vigore da qualche giorno a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì-Cesena vengono oggi estese nei comuni di Bologna, Ferrara, Cento, Ravenna, Faenza e Rimini. La circolazione dei diesel Euro 4 è vietata dalle 8.30 alle 18.30. Interdetta anche in questo caso la sosta con motore acceso. Le misure emergenziali saranno in vigore almeno fino a lunedì.

Veneto. Le stesse limitazioni di livello arancio richiamate nelle due regioni precedenti (blocco del traffico esteso alle vetture diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30 e divieto di sosta con motore acceso), sono imposte almeno fino a lunedì nelle aree urbane di Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo, Este, Monselice, Tribano e Piove di Sacco.

Piemonte. I comuni interessati dagli stessi divieti temporanei delle altre regioni citate sono quelli di Torino, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese e Settimo Torinese. In provincia di Torino, tuttavia, il blocco delle vetture diesel euro 4 è stato sospeso per la giornata di oggi dal prefetto a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale.