Banda strutturata. La banda era ben strutturata, come documenta il video pubblicato sul profilo Twitter della Polizia di Stato. L'attività principale consisteva nella ricettazione dei pezzi di ricambio scegliendo i veicoli più idonei, parti che, una volta eliminato ogni segno identificativo, venivano immesse sul mercato anche attraverso canali online. Parallelamente, i ladri individuavano i veicoli di grossa cilindrata più appetibili da rivendere in nero, dopo averli ripuliti tramite la contraffazione dei numeri di telaio. In seguito, le auto rubate venivano nazionalizzate con documenti esteri falsi o di illecita provenienza. Queste vetture trovavano poi uno sbocco commerciale in Italia e nei Paesi dell’Est europeo. Parte dei proventi dell'attività illecita veniva impiegata nell’acquisto dell’attrezzatura meccanica e tecnologica, per le attività criminose e nel sostegno delle famiglie e l’assistenza legale ai membri dell’organizzazione rimasti coinvolti in vicende giudiziarie.

Precauzioni vane. Il capo della banda è risultato essere un cittadino albanese che operava in stretta collaborazione di due complici italiani e un altro gruppo di malviventi, ciascuno con incarichi precisi: il furto delle auto, il trasporto delle stesse presso le officine improvvisate, le attività di smontaggio, il reperimento dei documenti per le nazionalizzazioni, fino ad arrivare alla spedizione dei veicoli ripuliti. Alla Polizia, inoltre, non è sfuggito il particolare che la banda fosse molto attenta a non lasciare tracce, cambiando spesso telefoni cellulari e basi d'appoggio, sempre in capannoni isolati. Precauzioni, queste, che non hanno però impedito l'attività investigativa. Così come non è sfuggita la complicità di un paio di autodemolitori romani utilizzati per far sparire nei frantumatori le parti più a rischio delle auto rubate.