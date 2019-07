Furti d'auto

Furto con destrezza. La tecnica utilizzata dai ladri era quanto di più banale e lontano dalla tecnologia si possa pensare. I malviventi, infatti, erano soliti entrare negli esercizi commerciali fingendosi interessati all'acquisto di un'auto e, sfruttando la disattenzione degli addetti alla vendita, rubavano con destrezza le chiavi che trovavano in giro per poi fuggire a bordo delle auto. Le macchine venivano poi consegnate ad altre persone dell'organizzazione, che provvedevano a trasferirle in alcuni depositi, a Torino e Milano, dove venivano smontate per poi essere rivendute a pezzi.