Le limitazioni e i permessi. In Lombardia sono state introdotte delle limitazioni permanenti alla circolazione, in vigore a prescindere dai livelli di inquinamento dell'aria. I proprietari di auto a benzina Euro 0 e a diesel Euro 0,1,2 e 3 possono installare una scatola nera (black box) che di fatto consente di monitorare le percorrenze, tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Le limitazioni alla circolazione, in questo caso, non considerano giorni e orari, ma scattano solo all'esaurimento del chilometraggio consentito a ciascuna tipologia di veicolo. In questo modo, con la scatola nera, è possibile scegliere liberamente quando usare l'auto, tenendo presente che una velocità moderata e uno stile di guida fluido possono generare anche un ecobonus, da aggiungersi al totale concesso.

L’appello dell’Aci Milano. Nel braccio di ferro tra il Comune (che dall’1 ottobre ha reso inutilizzabili in Area B circa 600.000 vetture a gasolio) e la Regione Lombardia (che di fatto ha graziato un milione e 300.000 benzina Euro 0 e diesel Euro 0,1,2 e 3, persino a gasolio e senza Fap) si è inserito anche l’Aci Milano, a favore dell’introduzione di deroghe per i cittadini delle fasce più deboli. "Palazzo Marino concede la scatola nera agli ambulanti, per i loro furgoni: perché non estenderla anche agli automobilisti che fanno poca strada, per esempio ai pensionati che magari hanno acquistato un’auto 5-6 anni fa e non hanno le risorse per cambiarla?", ha sottolineato il presidente Geronimo La Russa. In effetti la scatola nera, da montare in pochi minuti sulla batteria come quelle usate dalle assicurazioni in cambio di uno sconto sulla polizza, potrà risolvere il problema anche a molti milanesi: il progetto Move-In, infatti, si era scontrato con il piano antismog del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore Marco Granelli, contrari alle percorrenze previste dalla Regione.