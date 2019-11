Verifiche in corso. Il crollo ha interrotto la circolazione tra Savona e Altare verso il capoluogo piemontese, ma in via precauzionale il traffico è stato interrotto anche in direzione Savona. Al momento non risulta accertato un eventuale coinvolgimento di veicoli e persone, ma secondo il governatore ligure Giovanni Toti c’è stata la segnalazione di un'auto che si sarebbe potuta trovare in prossimità del crollo: non si tratta, però, di una segnalazione certa. "Vigili del fuoco e unità cinofile sono al lavoro per analizzare tutto il terreno - ha detto Toti - Sotto c'è una colata di due metri di fango, quindi una coltre piuttosto spessa dove si stanno recando i soccorsi".

Esonda il lago di Como. Sempre nel savonese, è stata chiusa la A10 in due tratti per alcuni smottamenti, mentre il Rio Basco è esondato ad Albisola Superiore. Nella stessa Savona, una frana ha isolato i 270 abitanti del quartiere Marmorassi a causa di una frana che ha interrotto la circolazione nell’unica strada di accesso. Forti disagi anche in Piemonte, dove preoccupano le piene del Po e dei suoi affluenti. A Cardé, in provincia di Cuneo, l’acqua ha attraversato le strade del centro abitato. Ad Alessandria è stato chiuso il sottopasso di via Piera Cillario Ferrer, mentre in provincia risultano esondati il torrente Belbo e Bergamasco. A Sezzadio sono ancora in corso le ricerche di un’automobilista trascinata via dalla piena del Bormida mentre si recava al lavoro: la donna avrebbe abbandonato la vettura per proseguire a piedi e sarebbe stata travolta dall’acqua mentre attraversava un ponte. A Como, nel pomeriggio, è esondato il lago, che ha allagato piazza Cavour e dintorni. Già ieri sera, uno smottamento ha reso necessaria la chiusura di via Carso, già interessata da lavori di ripristino per una recente voragine, in entrambi i sensi di marcia.

In aggiornamento