Coronavirus

Il gruppo Autotorino annuncia la chiusura temporanea delle sue 51 filiali (comprese quelle con l’insegna Autostar) in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il provvedimento vuole essere un contributo sostanziale al contenimento dell’epidemia ed è finalizzato alla salvaguardia della salute di dipendenti e clienti.

Mai in 55 anni di storia. La decisione, presa in autonomia e, come affermato dal presidente Plinio Vanini, “senza attendere ulteriori provvedimenti del Governo, nel rispetto delle 1.700 persone che lavorano con noi, dei nostri clienti e della salute degli italiani”, rappresenta un unicum nei 55 anni di storia del gruppo valtellinese. Maggiori informazioni e dettagli per la clientela con scadenze in corso sono a disposizione sui siti www.autotorino.it e www.autostargroup.com.