Il governo di Giuseppe Conte avvia la Fase 2 e allenta le maglie delle restrizioni adottate per contrastare l’emergenza coronavirus. Dopo l’incontro con gli enti locali, dove sono state recepite le indicazioni della task force guidata da Vittorio Colao, l’esecutivo ha preparato un decreto che prevede qualche concessione in più sul fronte degli spostamenti a partire dal 4 maggio (ma non da Regione a Regione) e, soprattutto, la riapertura di tutte le fabbriche (anche di automobili e di veicoli in generale) secondo un calendario orientato alla massima prudenza. "Nei prossimi mesi dobbiamo porre le basi per la ripartenza del Paese", ha spiegato Conte, per cui sarà ancora necessario "convivere col virus" rispettando la distanza di sicurezza di un metro e adottando "tutte le protezioni individuali previste". A cominciare dalle mascherine, per cui si prevedono prezzi "equi, calmierati" e l'eliminazione dell'Iva, puntando a stabilire un costo di 0,50 euro per ciascun dispositivo chirurgico.

Via libera a cantieri e manifattura. "Questo Paese non riparte senza le imprese", ha detto Conte. E dunque, ecco il cronoprogramma: dopo la riapertura delle produzioni strategiche, di quelle per l'export e dei cantieri pubblici, in attività già dal 27 aprile, la Fase 2 dispone la ripresa dal 4 maggio di tutta la manifattura (incluse le aziende automotive), dell’edilizia, dei cantieri privati e delle attività all'ingrosso a questi collegate. Nell'allegato alla bozza del decreto che sta circolando in queste ore è compreso anche il "commercio all'ingrosso e al dettaglio", nonché la riparazione, "di autoveicoli e motocicli", dunque le concessionarie. In generale, le aziende dovranno rispettare tutti i protocolli di sicurezza elaborati nei giorni scorsi per le distanze, gli accessi contingentati e la misurazione della temperatura corporea degli addetti. Sempre dal 4 maggio saranno consentite anche le attività di ristorazione con asporto, mentre il 18 potrebbero avere via libera i negozi, i musei e le biblioteche. L'1 giugno, se non ci saranno intoppi, sarà la volta di bar, ristoranti e delle attività di cura della persona, come parrucchieri e barbieri.