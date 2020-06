Si dirà che era solo una questione di tempo, vista la disinvoltura con cui spesso si utilizzano i mezzi della cosiddetta micromobilità urbana. Ma la verità è che il primo morto su un monopattino elettrico, un sessantenne della provincia di Bologna, chiede di andare immediatamente oltre la dinamica dell’incidente - in parte oggetto di indagine - per chiedere non solo più controlli e il rispetto delle regole (che già ci sono), ma anche e soprattutto l’introduzione di un obbligo non previsto per tutti i conducenti: quello del casco.

L’incidente. Giovedì 11 maggio, la vittima - la prima in Italia - si è scontrata con un’utilitaria nel punto in cui una strada extraurbana incrocia una rotatoria di Budrio, un Comune della bassa bolognese: dopo il contatto, l’uomo è caduto dal monopattino e ha battuto violentemente la testa. Apparso sin da subito gravissimo, il ferito è stato trasportato all’Ospedale Maggiore del capoluogo, dove è morto 24 ore dopo. L’episodio è oggetto di ulteriori verifiche e rilievi, la procura ha indagato il conducente dell’auto per omicidio stradale, ma secondo le prime ricostruzioni il monopattino non doveva essere lì, su una strada extraurbana, dove la circolazione di questi mezzi è vietata a meno che non avvenga su una pista ciclabile.

Le regole. Da più parti, a cominciare dalle autorità locali di Budrio e dell’Emilia Romagna, ora si chiede “chiarezza sulle regole e sull’utilizzo” dei monopattini elettrici. Le disposizioni, per la verità, non mancano: in questo articolo indichiamo tutte le norme attualmente previste per la circolazione di tali mezzi, equiparati alle bici dall’1 marzo. Norme che sono sempre più importanti e attuali, visto il recente boom di questi mezzi (ulteriormente spinto dall’imminente Bonus Mobilità). I monopattini, dunque, possono essere guidati dai maggiori di 14 anni sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (senza superare i 25 km/h) e sulle strade extraurbane, ma solo su quelle dotate di una pista ciclabile e sempre senza superare la velocità di 25 km/h. Se la strada non è dotata di ciclabile, come nel caso di Budrio, i monopattini non possono circolare. Il casco, invece, è obbligatorio solo per i minori di 18 anni. La tragedia, però, impone immediatamente di ripensare la norma: il casco è necessario, per tutti. Quattroruote lo ha sempre sostenuto nel caso delle bici e - a maggior ragione - torna a farlo ora. Non solo: le ciclabili devono essere dei veri percorsi protetti e non basta dipingere delle strisce sull'asfalto, come spesso fanno i Comuni - per dire di aver incentivato la mobilità sostenibile.