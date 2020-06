La Guardia di finanza di Palermo, in collaborazione con le fiamme gialle di Torino e Lecce, ha dato esecuzione a un'ordinanza del giudice delle indagini preliminari della procura di Torino che ha disposto un nuovo arresto per Roberto Ginatta, presidente della Blutec e protagonista di un fallimentare tentativo di rilancio dell'ex impianto della Fiat a Termini Imerese. Ginatta, che poco più di un anno fa era tornato in libertà dopo due settimane sotto custodia cautelare, è accusato di vari reati tra cui riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da reato societario. L'imprenditore torinese è destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, mentre sono finiti ai domiciliari il figlio Matteo Orlando e Giovanna Desiderato.



Sequestrati beni e aziende. Il gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo di quote societarie, di disponibilità finanziarie per circa 4 milioni di euro e dell'intero complesso aziendale della holding Mog Srl, di proprietà di Matteo Orlando Ginatta e formalmente amministrata da Giovanna Desiderato, che a sua volta controlla indirettamente la Alcar Industrie Srl con sedi a Lecce e a Vaie (Torino). La Mog, che nell'ultimo bilancio aveva contabilizzato partecipazioni per oltre otto milioni di euro, è stata ora affidata a un amministratore giudiziario con l'incarico di gestirla nell'interesse pubblico.



L'indagine. Il provvedimento di custodia cautelare rappresenta la prosecuzione dell'indagine condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, su mandato iniziale della procura di Termini Imerese. L'indagine, trasferita per competenza a Torino, ha già portato nel 2019 al sequestro della Blutec (oggi in amministrazione straordinaria) e poi della capogruppo Metec. Ginatta, ormai ex amministratore della Blutec e legale rappresentante della Metec, è accusato di aver distratto circa 16,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici, erogati dalla Regione Sicilia tramite la Invitalia, per sostenere il programma di riconversione e riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese. Il progetto prevedeva la realizzazione di una nuova linea produttiva all'interno dell'ex stabilimento Fiat per l'assemblaggio di componentistica auto. L'imprenditore, stando all'accusa, avrebbe attestato falsamente alcuni dei presupposti per avere accesso ai fondi pubblici, con particolare riferimento all'idoneità economico-finanziaria dell'azienda per avrebbe dovuto portare a compimento l'intero piano.

Gli altri reati. Ginatta è anche accusato di bancarotta fraudolenta nella gestione della Blutec e della Metec, di altri reati societari e di aver distratto il patrimonio sociale tramite prelevamenti del capitale, distribuzione di dividendi generati da alchimie contabili e acquisto di biglietti e abbonamenti per le partite di calcio della Juventus. Inoltre, avrebbe autoriciclato il profitto illecito derivante dalla malversazione a danno dello Stato in altre attività imprenditoriali e nell'acquisto di titoli esteri. Il riciclaggio sarebbe avvenuto, in parte, attraverso la Due G Holding Srl (successivamente ridenominata Mog), che sarebbe stata utilizzata sostanzialmente come "cassaforte" degli indagati. A tal proposito a Matteo Orlando Ginatta e a Giovanna Desiderato viene contestato il riciclaggio di oltre 500 mila euro attraverso la holding. Sul figlio dell'imprenditore pende anche l'ipotesi di concorso nella bancarotta fraudolenta della Metec, perchè l'acquisizione della Alcar Industrie ne avrebbe aggravato il dissesto. La Blutec, la Metec e la Mog sono state segnalate per responsabilità amministrativa per alcuni dei reati alla base degli arresti. L’intera operazione delle fiamme gialle, denominata "Dark Hole" (Buco Nero), si è avvalsa, per la fase investigativa, dell'ausilio di intercettazioni telefoniche, complessi riscontri finanziari, ispezioni, perquisizioni, consulenze tecniche e assunzione di informazioni da persone informate sui fatti.