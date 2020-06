Alex Zanardi è stato nuovamente operato al cervello: la decisione è stata presa dai sanitari del Policinico Santa Maria alle Scotte, dove l'ex pilota è ricoverato dallo scorso 19 giugno dopo l'incidente con la sua handbike.



Il bollettino. Il secondo intervento di neurochiriurgia, durato due ore e mezza, era stato già ipotizzato dall'équipe medica che ha in cura l'atleta paralimpico: a quanto si apprende, i medici hanno scelto di procedere dopo una Tac di controllo. L'ultimo bollettino dell'ospedale, diramato in serata, parla di condizioni cliniche "stabili dal punto di vista cardiorespiratorio e metabolico, ma gravi da quello neurologico". Dopo l'operazione, Zanardi è stato riportato in terapia intensiva: la prognosi, pertanto, rimane riservata.

L'incidente. Dieci giorni fa, Zanardi si è scontrato con un camion durante una tappa della staffetta Obiettivo Tricolore, mentre viaggiava lungo la statale 146 a Pienza, vicino a Siena: stando alle ricostruzioni, l'atleta avrebbe perso il controllo della propria handbike, invadendo la corsia in cui viaggiava il tir. Sul caso la procura della città toscana ha aperto un fascicolo e sono in corso verifiche e perizie: quella sulla handbike del campione dovrebbe essere effettuata nella giornata di martedì.