A far scattare l’allarme è una Tesla Model S che fila in autostrada con i sedili anteriori completamente reclinati, accelerando fino a 150 km all’ora. Dentro ci sono due giovani che viaggiano sdraiati, addormentati, affidandosi completamente alla guida assistita del mezzo. La cosa non passa inosservata e ora il "conducente", si fa per dire, è accusato di guida pericolosa: a dicembre dovrà comparire in tribunale.

Il caso a giudizio. L'episodio si è verificato in Canada, a Ponoka, un centinaio di chilometri a Sud di Edmonton. L'automobilista, ventenne, è stato pizzicato dalla polizia lo scorso luglio, ma il caso è salito alla ribalta delle cronache solo in queste ore, dopo che la posizione del giovane si è aggravata: inizialmente accusato del solo eccesso di velocità, l'uomo è stato incriminato anche per guida pericolosa.

"Nessuno controllava". L'agente che ha fermato il ragazzo si è trovato di fronte una scena inconsueta: "Sono in polizia da 23 anni e mi mancano le parole", ha riferito raccontando ciò che aveva visto. O meglio, non visto: "Nell’auto non sembrava esserci nessuno, ma il veicolo accelerava perché aveva strada libera". Alla BBC, l'agente ha confermato che nessuno dei due occupanti stava guardando il parabrezza per controllare la direzione dell'auto.

Il problema sono le persone. Dopo il caso del proprietario tedesco di una Model 3, uscito di strada usando lo schermo touch, siamo forse di fronte a un altro episodio in cui la Tesla è destinata, suo malgrado, a fare giurisprudenza. E questo per via delle tecnologie di cui le auto di Elon Musk sono dotate: le possibilità offerte sono spesso inedite, ma allo stesso tempo servono giudizio e coscienza. L’attuale Autopilot, pur fornendo un livello di assistenza alla guida di Livello 2 assai avanzato, richiede al conducente di rimanere sempre vigile e pronto a intervenire. Un concetto che viene spiegato a monte a tutti coloro che acquistano una Tesla: qualcuno, però, preferisce fare di testa sua. Rischiando grosso.