Coronavirus

Cambia ancora la mappa della crisi sanitaria in Italia: dal 15 novembre, infatti, Campania e Toscana diventano zone rosse, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche passano dal giallo all'arancione. L'ultimo monitoraggio dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e del ministero della Salute ha portato a una riclassificazione dei territori nelle fasce di rischio per la pandemia da Covid-19: quelle che determinano il "colore" delle Regioni e, di conseguenza, le limitazioni nelle attività e negli spostamenti disposte per il contenimento dei contagi. Dopo aver consultato gli ultimi dati, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato in serata una nuova ordinanza con validità a partire da domenica prossima.

Doppio salto della Campania. Le zone rosse andranno dunque a includere la Campania (precedentemente gialla) e la Toscana (già arancione): in tali Regioni, secondo le prescrizioni del "lockdown leggero" varato con il Dpcm del 3 novembre scorso, è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune e in qualsiasi orario, fatti salvi motivi di lavoro, salute o necessità. A maggior ragione, è vietato spostarsi da una Regione a un’altra e da un Comune all’altro. Bar e ristoranti, cui è consentita solo l’attività d’asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio, sono chiusi sette giorni su sette, così come i negozi, tranne i supermercati, gli alimentari e gli esercizi che vendono beni o forniscono servizi di necessità. Il trasporto pubblico è infine permesso con capienza fino al 50%, ad eccezione di quello scolastico.

Cosa comporta l'arancione. Nelle zone arancioni, cui vanno ad aggiungersi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, dichiarate gialle fino a sabato 14 novembre, non si può circolare all’interno dei Comuni dalle 22 alle 5 del mattino, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. In queste aree sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, sempre salvo le ragioni di cui sopra. In ogni caso, alla luce dell’attuale rischio epidemiologico si raccomanda di evitare spostamenti non necessari all’interno del proprio Comune, per quanto non ufficialmente interdetti nelle Regioni arancioni. Come per le zone rosse, bar e ristoranti sono chiusi tutta la settimana (con asporto attivo fino alle 22 e consegne a domicilio illimitate), mentre i centri commerciali si fermano nei weekend, ad eccezione degli alimentari, delle farmacie e parafarmacie, dei tabaccai e delle edicole al loro interno. Anche qui vale la riduzione al 50% del trasporto pubblico, salvo sempre quello destinato alle scuole.

Decisioni locali. "Siamo consapevoli del fatto che ogni volta si attua una misura o ordinanza si mettono in campo sacrifici per le persone, ma purtroppo questi sacrifici sono indispensabili" ha commentato Speranza. La recente ordinanza del ministero della Salute determina un’ulteriore stretta che era nell’aria già da giorni. In precedenza, alcuni sindaci e governatori avevano varato provvedimenti locali disponendo ulteriori limitazioni in aggiunta a quelle sancite dall’ultimo Dpcm. Per citare i casi più recenti, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno, tra le altre cose, introdotto il divieto di passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città, oltre che nelle aree affollate. A Palermo, invece, il sindaco Orlando ha stabilito il "divieto di stazionamento" per le persone nelle zone del centro, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22 e nel weekend e festivi dalle 5 alle 22.

Ecco, dunque, la situazione in Italia dal 15 novembre:

Zona rossa:

Calabria, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Provincia di Bolzano e Valle d’Aosta

Zona arancione:

Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Umbria

Zona gialla:

Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna e Veneto.