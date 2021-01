Il tribunale di Braunschweig ha archiviato il procedimento penale nei confronti di Martin Winterkorn per presunta manipolazione di mercato, una delle accuse mosse dalla procura della Bassa Sassonia contro l’ex numero uno della Volkswagen nell’ambito del dieselgate. Winterkorn dovrà comunque affrontare un altro processo con un capo d’imputazione più grave, quello di frode commerciale: un filone che invece va avanti e che dovrebbe portare l’ex manager a comparire davanti ai giudici a fine febbraio.

Le motivazioni dei giudici. Proprio nel quadro giudiziario in cui è coinvolto Winterkorn, accusato parallelamente di altri reati, va letta l’archiviazione decisa dalla corte tedesca: "In questo contesto", hanno spiegato i giudici in una nota, "la condanna per manipolazione del mercato non porterebbe a un aumento della pena complessiva". I pubblici ministeri avevano accusato l’ex capo della Volkswagen di aver svelato tardivamente (e di proposito) agli investitori lo scandalo del 2015. Secondo gli inquirenti, però, Winterkorn avrebbe anche scientemente avallato la vendita in Germania di auto a gasolio con livelli di CO2 in eccesso e munite dei cosiddetti defeat device, motivo per cui il tribunale della Bassa Sassonia ha parallelamente avviato nei suoi confronti un processo per frode organizzata. L’eventuale condanna potrebbe infliggere all’ex dirigente tedesco una pena variabile da uno a dieci anni di carcere.

Indagini sospese anche a Stoccarda. Il procedimento per manipolazione di mercato era stato aperto a settembre. Con la medesima accusa, Winterkorn è finito indagato anche dalla procura di Stoccarda, che ha poi sospeso le indagini rinviando proprio al procedimento in corso nel tribunale di Braunschweig.