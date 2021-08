Tragedia durante la 41esima edizione del Rally Appennino Reggiano: l’auto di un equipaggio in gara è finita fuori strada causando la morte di due spettatori. L’incidente è avvenuto durante la prima prova speciale di giornata, in località Riverzana, nel Comune di Canossa (Reggio Emilia). Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di di San Polo d’Enza: sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta e la manifestazione è stata immediatamente sospesa.

Le prime ricostruzioni. Secondo le informazioni diffuse da alcuni media locali, le vittime sarebbero un ventunenne di Reggio Emilia e un uomo di 33 anni della provincia di Modena. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dall’Ansa, una Peugeot 208 è uscita dal tracciato su un tratto di rettilineo e, a causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, si è staccata dal suolo finendo su una vicina collinetta, dove erano posizionati alcuni spettatori. L’incidente è stato fatale per i due giovani emiliani, mentre il pilota e il navigatore dell’auto sono rimasti illesi. Le circostanze e le cause della perdita di controllo della vettura sono al vaglio dei carabinieri. L'incidente si è verificato nel corso della prima delle tre prove speciali del rally in programma nella giornata del 28 agosto.

Il rally. Competizione dalla lunga tradizione, il Rally Appennino Reggiano fa parte dell’International Rally Cup (I.R.C), torneo composto in tutto da cinque gare: le altre sono il Rally Piacavallo, il Rally del Taro, il Rally del Casentino e il Rally Città di Bassano. La tappa emiliana era la penultima del mini campionato, la cui conclusione è prevista nel weekend del 22 e 23 ottobre con il Rally Città di Bassano.