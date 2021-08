Ancora un morto per incidente col monopattino, e si tratta di un giovanissimo. A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, un tredicenne è deceduto dopo una caduta, avvenuta mentre percorreva un tratto di pista ciclabile. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni disperate, con traumi alla testa e al torace. Salvarlo non è stato possibile.

Si indaga sulla dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino è caduto in avanti e ha picchiato la testa violentemente, riportando un forte trauma cranico. Non era solo, a quanto pare, ma in compagnia di un amico e del padre di quest’ultimo. La polizia locale di Sesto San Giovanni sta indagando sulla dinamica dell’incidente, per chiarire se il mezzo fosse a norma ed eventuali responsabilità da parte dell’adulto che lo accompagnava.

In vista un giro di vite sulle regole. Quello di Sesto è l’ultimo, drammatico episodio di una lunga serie che coinvolge gli utenti di monopattini: poche settimane fa, a Firenze, un ventisettenne era deceduto dopo lo scontro con uno scooter. In Parlamento, intanto, si sta discutendo un provvedimento teso a introdurre una nuova stretta sulle regole di utilizzo dei monopattini. Tra le varie novità, il disegno di legge in discussione alla Camera presso la commissione Trasporti prevede l’obbligo del casco per tutti (anche i maggiorenni, una proposta da tempo avanzata da Quattroruote), l’innalzamento dell’età minima per l’utilizzo dei monopattini elettrici a 18 anni, il limite di 20 km/h nelle piste ciclabili, di 30 km/h sulle strade urbane e di 6 km/h nelle aree pedonali.