Non solo cattive notizie per gli automobilisti. Dopo la mancata abolizione del superbollo per le auto di potenza superiore a 185 kW, le commissioni Finanze e Lavoro riunite, impegnate nell’esame del cosiddetto decreto fiscale, hanno respinto la proposta di abolizione della riduzione della tassa automobilistica per le auto con più di venti anni ma meno di trenta, presentata dalle senatrici del Movimento 5 Stelle Patty L’Abbate e Gabriella Di Girolamo. L'emendamento M5S era l'unico dei tre, identici, sopravvissuti al primo vaglio in commissione (gli altri due erano stati presentati da esponenti del Pd e di Italia Viva).

Serve il Crs. Nulla cambia, dunque, sul fronte delle auto di interesse storico e collezionistico che, a certe condizioni, posso ottenere un taglio del 50% del cosiddetto bollo. Taglio che, in alcune Regioni (tra cui la Lombardia), può raggiungere il 100%, cioè l’intero importo della tassa. Ma quali sono queste condizioni? In primo luogo, la vettura dev’essere "di interesse storico e collezionistico”, una caratteristica che si ottiene con il rilascio, da parte di uno dei soggetti accreditati (Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, italiano Fiat e italiano Alfa Romeo) del cosiddetto Crs, il Certificato di rilevanza storica. Non solo. Una volta in possesso del Crs, è necessario annotare sulla Carta di circolazione la storicità dell’auto, cosa che si può fare personalmente nell’ufficio provinciale della motorizzazione civile, oppure attraverso un’agenzia di pratiche automobilistiche.

Esenzione automatica per le trentennali. Di contro, l'esenzione diventa automatica - e per tutte le auto - allo scoccare del trentesimo anno dall’immatricolazione. In questo caso non occorre fare nulla, ma per circolare su strada bisogna pagare una tariffa (tassa di circolazione) che, a seconda delle Regioni, va da un minimo di 25,82 a un massimo di 31,24 euro.